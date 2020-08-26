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26 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики «Телеканал 360»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику &#8722; главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...

Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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    Коронавирус наносит двойной удар

    «Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики    26 августа 2020, 12:10
    Фото: «Телеканал 360»/Youtube
    Текст: Станислав Борзяков

    Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику − главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна.

    «Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – заявил глава республики Тыва Шолбан Кара-оол. Для оглашения этой новости он даже записал специальное видеообращение.

    Тонкость ситуации в том, что пресловутым коронавирусом, как считалось прежде, нельзя заразиться повторно, а Кара-оол был выписан из больницы в начале июля и должен быть по идее застрахован от нового инфицирования за счет антител, образовавшихся в его организме.

    Минздрав не смог подтвердить, что главе тувинской республики вторично поставлен тот же самый диагноз. Сам он предполагает, что рабочая «нагрузка» не дала сформироваться иммунитету после первого заражения, но ученых такое объяснение не устроит.

    Хуже того, всего за день до обращения Кара-оола исследователи из Университета Гонконга объявили о том, чего так опасались эпидемиологи: повторное заражение – не миф, это полностью доказано на примере как минимум одного человека.

    Несколько часов спустя официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис с сожалением подтвердила: болезнь может вернуться, иммунитет гарантирован не всем. 

    Сообщения о возможности двойного удара COVID-19 по одному и тому же организму поступали и ранее – нечасто, но периодически. Однако прежде данных было еще очень мало и этот парадокс объясняли одним из двух путей. Либо ошибкой в диагнозе и ненадежностью тестов, либо же тем, что пациента, говоря бытовым языком, «не долечили», то есть по каким-то причинам коронавирус в организме уже почти выздоровевшего человека начал активно размножаться вновь.

    Однако данные из Гонконга категоричны: некий 33-летний работник IT-сферы переболел COVID-19 еще в апреле, успешно вылечился, но в начале августа побывал в Испании, где инфицировался повторно. Исследование подтвердило, что речь не может идти об одном случае заражения, растянувшемся на три месяца: выявленные штаммы коронавируса в апреле и в августе были «совершенно разными».

    Из всего этого для всех нас (то есть буквально для всех – для всей планеты) следуют два возможных сценария: пессимистичный и оптимистичный. Пессимистичный предполагает то, что вирус адаптируется к человеческому организму и активно мутирует.

    В принципе, то, что он мутирует, было доказано еще в апреле, когда исследователи Кембриджского университета выделили, как минимум, три разных варианта инфекционного агента. Первый – тот, который был передан человеку от летучих мышей через панголинов. Второй получился из первого в результате двух ключевых мутаций и распространился по Юго-Восточной Азии.

    Наконец, третий тип, наряду с первым, терзал Европу и США в рамках наиболее болезненной первой волны.

    Дальнейшие мутации, с одной стороны, должны сделать вирус менее смертоносным – это выгодная для него эволюционная стратегия, которая в идеале, пусть и нескоро, должна свести COVID к обычной простуде (ее тоже вызывают коронавирусы, и распространены они максимально широко). С другой, мутации могут сделать новую инфекцию сезонной, как это произошло с гриппом.

    Вирусы гриппа группы А мутируют особенно быстро. Именно поэтому, несмотря на появление у пациента гарантированного иммунитета на срок от полугода до двух лет, переболеть гриппом можно несколько раз за сезон –зависит от штамма. Антитела, вырабатываемые организмом в ответ на инфекцию, к сожалению, не универсальны.

    При переносе этой модели на коронавирус, человечество получит новые волны эпидемии, испытывающие на прочность национальные системы здравоохранения, и новые карантины, больно бьющие уже по экономике в целом.

    При этом может понадобиться не одна вакцина, а несколько. Более того, постоянно придется вводить в строй новые вакцины, заточенные под очередную мутацию.

    Конечно, вряд ли общая ситуация будет напоминать ту, что мир наблюдал этой весной: смертей станет меньше, а карантины – значительно мягче, но это в любом случае будет новая реальность, которой хотелось бы избежать.

    Однако существует еще и оптимистичный сценарий, и есть все основания надеяться, что будет реализован именно он. Гонконг Гонконгом, но иммунные системы миллионов людей, излечившихся от COVID-19, сбоя не давали.

    Человеческие организмы, конечно, очень похожи друг на друга, и в то же время индивидуальны. Это касается и иммунной системы: у кого-то на работает великолепно, у кого-то слаба, кто-то может похвастаться Т-клеточным иммунитетом к коронавирусу, хотя никогда с оным не сталкивался, а у кого-то может быть проблема даже с выработкой антител при обширном заражении.

    Без сдерживания блокаторами ВИЧ, как известно, убивает иммунную систему, и человек становится уязвим перед любой инфекцией.

    С другой стороны, примерно 1% населения планеты в принципе не восприимчивы к ВИЧ и секрет их неуязвимости до сих пор не разгадан.

    Коронавирус SARS-2 тоже может провоцировать разную реакцию: кого-то инфекция сжигает за считанные дни, кто-то (и таких большинство) переносит инфицирование вообще без симптомов. В последнем случае, кстати говоря, антитела могут просто не успеть выработаться, а у некоторых людей – теоретически – не вырабатываются в принципе, либо же дают защиту на очень короткий срок.

    Пока количество повторных заражений коронавирусом столь мало, что их можно с полным правом отнести к индивидуальным особенностям организмов, переживших «двойной удар». В среднем же по палате люди инфицируются, излечиваются и приобретают иммунитет, что делает повторение пандемии невозможным. Сотни болеть будут, но миллионы –вряд ли.

    ВОЗ, где рассчитывают, что иммунитет, вызванный вакциной, будет надежнее, чем у переболевших естественным путем, однозначно ориентируется на оптимистический сценарий.

    «Повторных случаев было очень и очень мало. Гонконг – это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными», – подчеркнула Маргарет Харрис.

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