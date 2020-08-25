ВОЗ не исключила новых случаев повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались, либо это были проблемы с тестированием. Но важно отметить, что таких случаев было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными», – передает РИА «Новости» слова Харрис, прокомментировавшей случай повторного заражения в Гонконге.

По ее словам, этот случай крайне важен для понимания того, как вырабатывается иммунитет, сколько длится и как на него будет влиять вакцина. Харрис подчеркнула, что ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный иммунитет.

Напомним, в понедельник глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого весной был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.

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