Мурашко отреагировал на данные о повторном заражении коронавирусом главы Тувы

В Минздраве пока нет сведений, подтверждающих, что глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание», – передает ТАСС его слова.

В понедельник появилась информация, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого весной был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.

В первый раз Кара-оол заболел коронавирусом в мае. Тогда он говорил, что чувствует себя относительно хорошо, и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение.

Между тем в июне скончался верховный лама Тувы Джампел Лодоя, у которого был подтвержден коронавирус.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не исключают новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации.

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