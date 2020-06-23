Верховный лама Тувы умер от коронавируса

Верховный лама Тувы Джампел Лодоя, у которого был подтвержден коронавирус, скончался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

«С большим сожалением и прискорбием сообщаю вам о кончине Камбы-ламы (верховного ламы) республики Тыва <...>. Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату», – заявил Кара-оол в своем обращении во «ВКонтакте».

Джампел Лодой был избран духовным буддийским лидером Тувы в декабре 2019 года. Ранее он также занимал этот пост (2005-2010), до этого являлся настоятелем монастыря Устуу-Хурээ.

Напомним, 13 мая от коронавируса умерли два клирика РПЦ. В том же месяце иеродиакон Свято-Троицкой Сергиевой лавры Поликарп (Сидоров) умер от вызванных коронавирусом осложнений и скончался госпитализированный с подозрением на коронавирус духовник женского монастыря в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в городе Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов).