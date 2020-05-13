Умерли два клирика РПЦ с коронавирусом

Двое клириков Русской православной церкви (РПЦ) скончались 13 мая от осложнений на фоне коронавируса.

«13 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Петр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии», - говорится в сообщении в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.



Ранее сообщалось о смерти ряда священнослужителей от коронавируса. Так стало известно о смерти бывшего Астраханского и Камызякского митрополита Иона (Карпухина).