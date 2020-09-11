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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

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    Украина становится коронавирусной проблемой Европы

    Украинская система здравоохранения не справляется с вирусом    11 сентября 2020, 18:00
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Рекордное количество заболевших коронавирусом зафиксировано 11 сентября на Украине - более трех тысяч человек. Как признают сами украинские медики, система здравоохранения страны в кризисе - не хватает ни больничных коек, ни даже возможностей провести тесты. Почему так получилось, что Украина гораздо хуже соседей справляется с эпидемией?

    Осень красит Украину в желтый, красный, оранжевый. Нет, не только в привычном (сезонном) смысле – Украину накрывает вторая волна COVID-19. Еще в начале августа в «красную» зону попали только два города на западе Украины, а практически вся остальная Украина относилась к «зеленой» зоне адаптивного карантина. К 10 сентября «покраснели» уже полтора десятка (в т.ч. несколько областных центров на западе) и больше 20 районов. «Оранжевые» – Киев, Львов, Харьков и более 60 районов.

    Карта карантина обновляется ежедневно. А это означает, что уже завтра «оранжевые» могут стать «красными. Всего зон - четыре, и чем она горячее, тем более строгие ограничения на общественную жизнь и бизнес накладывает правительство. К примеру, попадание в «оранжевую» зону означает запрет на деятельность туристической сферы, работу развлекательных заведений и спортзалов. А в «красную» – еще и закрытие ТРЦ, ресторанов, транспорта, школ и детсадов. По крайней мере, так подразумевается.

    Ежедневно в Минздраве Украины отчитываются о 2500-2700 новых случаев. Но на деле заболевших может быть больше: в Одесской области 9 сентября закончились тесты на коронавирус. «Деньги на тест-системы и реагенты есть, однако поставщики не могут в достаточном объеме предоставить все необходимое», – комментирует глава Лабораторного центра в Одесской области Сергей Дементьев. А это означает, что с такой же ситуацией может столкнуться и любая другая область Украины.

    В свою очередь, Киевский городской лабораторный центр с 7 сентября отказался делать тесты частным лицам без направлений – большая загрузка.

    Но даже работая без передышки, украинские медики работают недостаточно и сами это признают. «Коэффициент выявления 11% (иногда 20%) говорит о том, что мы недотестируем контактных, а значит – не отслеживаем, и таким образом содействуем распространению эпидемии. Вот в этом – проблема», – рассказал изданию «Зеркало недели» врач-инфекционист Владимир Курпита. Он же говорит, что мощности позволяют нарастить количество теструемых до 40-50 тыс в сутки, но сделать это можно только за счет частных лабораторий, а у государства нет на это денег.

    Правоту Курпиты о недостаточности тестов легко проверить, сопоставляя данные о заболевших на Украине и в Белоруссии. На Украине к настоящему времени выявили 145,6 тыс заболевших, в Белоруссии – 73,2 тыс. И это при том, что население Украины примерно в 4 раза больше, а власти Беларуси не вводили таких строгих мер изоляции, какие действовали на Украине с середины марта по начало июня. 

    Карантинные секреты

    Однако на деле есть большие сомнения в том, что Украина выйдет на такое количество тестов, даже привлекая частников и ликвидировав дефицит тест-систем. В начале сентября в Минздраве состоялось закрытое совещание по проблеме коронавируса. Но поскольку это Украина, то уже через пару дней СМИ не просто обсуждали подробности этого заседания, но и даже имели видеозапись

    Итак, оказалось:

    1. Половина всех тестов делается на платной основе (частниками или государственными лабораториями). Причем тем, кому тесты нужнее и всего и кому они положены бесплатно (подозрение на COVID-19 или диагностированная пневмония), приходится ждать своей очереди до 2 недель. «7-14 дней, когда человек с клиническими симптомами не получает результатов исследований, это огромный косяк, и косяк с нашей стороны», – прямо признал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

    2. Ждут «бесплатники» не только потому, что тестов не хватает, но и потому, что лаборатории банально зарабатывают. И неохотно тестируют тех, кто ничего не платит. 

    3. Автоматизированных станций почти нигде нет, лаборатории работают вручную. К примеру в Днепропетровской области (3,2 млн человек) только 2 вирусолога. И обрабатывают они 300 тестов в сутки. 

    4. Руководство областей крайне неспешно закупает тест-системы, реактивы. И намекает лабораториям работать так же неспешно: «У меня появились сигналы, что главы ОГА дали вам задачу не показывать все случаи диагностированных», – распекал подчиненных Ляшко. Разгадка тут проста: больше тестов означает больше выявленных. Больше выявленных – быстрее заполнятся койки. А это означает автоматический переход в более «горячие» карантинные зоны. 

    Койки есть, но класть некуда

    Сложно не только с тестами и манипуляцией со статистикой. В начале сентября украинские СМИ опубликовали запись разговора киевского семейного врача с диспетчером Киевской областной станции скорой помощи. Вкратце ситуация такова: пациента нужно класть в больницу, поскольку КТ показала 80% поражение легких. Диспетчер отвечает, что в области осталось только 4 места, зарезервированных для больных с COVID-19, и без положительного теста на эти койки никто не попадет – инструкция. Но направить больного на тестирование врач не может – диспетчер говорит, что тестов нет. Замкнутый круг. 

    То есть в теории, эти несколько коек могут оставаться пустыми постоянно, чтобы избежать перевода столичного региона в «красную» зону. «Ежедневно мы слышим о десятках заболевших, которых отправляют лечиться домой, медики не в состоянии им помочь», – свидетельствует раввин Мариуполя Мендель Коэн. Он и сам заболел, но лечиться на Украине не рискнул, выехал в Израиль. И уже оттуда сообщает о том, что в больницах Одессы уже нет палат для больных с коронавирусом (как нет и необходимой для их лечения аппаратуры). При этом официально Одесса пока относится к «желтой» зоне.

    По сути это это означает, что вся ежедневно обновляемая статистика украинского Минздрава банально врет, а реальные цифры либо неизвестны, либо не оглашаются. Косвенно в Минздраве это уже подтвердили: «В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости», – заявил на условиях анонимности источник в Министерстве. 

    А что у соседей?

    В сопоставимой с Украиной по количеству населения Польше – 72,45 тыс заболевших (на 10 сентября). Днем ранее – на 506 человек меньше. Собственно, поэтому они границу с Украиной пока и не закрывают наглухо. В России с начала эпидемии зафиксировано уже более 1,046 млн случаев (из них сейчас болеют 165,7 тыс). Прирост за сутки – 5,36 тыс. Но только в России и население раза в 4 больше, не говоря уж о количестве тестов – сейчас их делают 320-330 тыс в сутки. 

    В Белоруссии с 9 на 10 сентября прирост заболевших – 189 человек. В пересчете на количество населения – немногим более, чем в Польше. При этом по количеству тестов (12,67 тыс в сутки) и с поправкой на количество населения (в 3,8-4 раза меньше, чем на Украине) Белоруссия опережает Украину примерно вдвое. 

    Но главное даже не в количестве тестов. 17% заболевших россиян болеют на момент написания этого текста. На Украине их, внимание, 53%. Проще говоря, на Украине сейчас 1 активно больной на 495 человек. В России – примерно 1 на 880.

    Возникает вопрос: почему массово тестируют в России и Белоруссии, а прирост больных стахановскими темпами – на Украине?

    Причины все те же. В воздухе висит не только статистика, но и все меры Минздрава и правительства Украины в целом. Пока одни чиновники всеми силами скрывали динамику заражений, другие подавали в суд на Кабмин за карантинные ограничения (Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Калуш, Коломыя). Людей, конечно, можно понять: еще пары месяцев «домашнего ареста» экономика Украины попросту не вытянет. Но вместе с тем удачно, что Украина сама закрыла границу с Белоруссией (а с Россией и не открывала). Украина превращается в коронавирусный очаг посреди Европы и, похоже, не особо по этому поводу переживает. 

    Сделать-то все равно ничего нельзя. 


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