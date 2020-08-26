Украина захотела закрыть границу для иностранцев до октября

Кабинет министров Украины намерен принять решение о закрытии границы страны на въезд иностранцев до конца сентября из-за ситуации с коронавирусом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В связи с уровнем заболевания коронавирусом мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», – цитирует РИА «Новости» Шмыгаля.

По его словам, на территорию Украины будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.

«Есть большой перечень», – уточнил Шмыгаль.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились около 110 тыс. человек, 2 тыс. 354 заболевших скончались.

Ранее в Госдепартамента США сообщили, что американские власти с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине 18,3 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на территории Украины зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страна находится на грани второй волны COVID-19 и призвал власти донести до людей важность мер личной защиты.