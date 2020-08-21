Сын Зеленского заразился коронавирусом

Сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл переболел коронавирусом, сообщил глава государства.

«Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице», – цитирует «Интерфакс» Зеленского.

По его словам, дети переносят коронавирус «более-менее нормально», а взрослые переносят эту болезнь очень сложно.

«Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится – поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью», – добавил президент.

Также президент Украины подчеркнул, что дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом полностью остановит медицинскую систему в стране, и государство не сможет ничего сделать, передает РИА «Новости».

«Мы уже на этой волне более двух тыс. (выявленных случаев коронавируса в стране за сутки), она очень опасная... Мы же не можем ... сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и делать переоборудование всех больниц в инфекционные», – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев быть осторожными, особенно тех, кто посещает церкви, собирается на свадьбу и в другие места скопления людей.

По данным минздрава Украины, в стране зафиксированы 100 тыс. 643 случая инфицирования коронавирусом, скончались 2 тыс. 207 человек, 51 тыс. 78 выздоровели.

Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на территории Украины зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.

Зеленский сообщал, что страна находится на грани второй волны COVID-19 и призвал власти донести до людей важность мер личной защиты.

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