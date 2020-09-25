В России выявили 7,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 136 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7212 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1560, Санкт-Петербурге – 224, Московской области – 208.

Всего в стране выявлено 1 млн 136 тыс. 048 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 934 тыс. 146 человек, из них 4317 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 тыс. 56 человек.

Накануне, 24 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6595. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 617.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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