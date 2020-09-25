Минздрав назвал спрогнозированным заранее рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом, который на данный момент зафиксирован в России, прогнозировался ранее, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемостью коронавирусом», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

Он отметил, что объем развернутого коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 составляет 128 тыс. коек, из которых загружено 85,8%. Кроме того, 23 тыс. коек оборудованы ИВЛ.

«На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», – добавил Кузнецов.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может обуславливаться тремя причинами: нехваткой витамина D, ростом транспортных потоков и восприимчивостью к вирусам осенью.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в связи с ситуацией по коронавирусу пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями следует с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

До этого Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве. Также был назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД