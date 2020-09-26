В Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID

С понедельника, 28 сентября москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны оставаться дома из-за распространения коронавируса, в связи с этим возобновляется работа системы социального обслуживания и поддержки граждан, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В сообщении Собянина в его блоге указывается, что «с понедельника пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (...), должны оставаться дома», эта мера «позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей».

«Если посторонняя помощь все же будет нужна, ее окажут социальные работники. С завтрашнего дня правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома», – сообщил мэр, напомнив единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09.

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Указывается, что «работающим москвичам 65+ больничные листы будут оформлены автоматически, без заявлений». Работодатели, в свою очередь, «должны направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома».

При этом «работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии».

«С помощью информационной системы сотрудники правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза или постановки на учет по беременности и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение», – говорится в сообщении.

В случае, если диагноз подтвердить не удалось или гражданин не прикреплен к городской поликлинике, ему придет «оповещение с указанием причины отказа». Тогда необходимо будет «самостоятельно обратиться в поликлинику».

Кроме того, «телемедицинский центр Департамента здравоохранения продолжает работу с больными, проходящими лечение на дому». Также «доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке».

«Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку оператору горячей линии. Ваш заказ выполнят социальные работники», – добавил мэр.

Для получения психологической помощи и поддержки следует обратиться по телефону горячей линии.

Собянин также обратился к ветеранам, призвав из «поберечь себя»: «Пожалуйста, оставайтесь дома. И помните, что вы – не одни. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться по телефону горячей линии и в другие городские службы».

Ранее Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

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