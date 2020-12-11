Без мигрантов кадровый дефицит на стройках сохранился даже при росте зарплат

Хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что «стоимость рабочих сильно повысилась», но «даже за зарплату в два раза больше» подрядчики «не могут найти рабочих». Чтобы исправить ситуацию, «пытаются из других отраслей людей переучивать, приглашать». Хуснуллин выразил надежду на то, что «все-таки какой-то дополнительный приток рабочей силы» удастся собрать, «раз зарплата в два раза больше стала», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Как сообщил вице-премьер, в начале 2020 года средняя зарплата строителей по стране составляла примерно 50 тыс. рублей, сейчас – 80–90 тыс. рублей по отдельным специальностям (например, отделочники). Хуснуллин рассказал, что «недавно был в Ростове». Там «крупный застройщик» заявил, что «в начале года 50 тыс. рублей зарплату платил, сейчас под 90 тыс. собрать не может людей».