Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами – которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.0 комментариев
Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы
Депутат Милонов: Женщина в никабе обязана подчиняться полиции для установления личности
«Приезжим стоит уважать не только свои традиции, но и традиции страны, куда они приехали», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя спор женщины в никабе с полицией в метро.
В московском метрополитене сотрудник полиции в метро попросил женщину в никабе предъявить документы для установления личности, однако девушка отказалась снимать головной убор. Она подчеркнула, что не может этого сделать из-за религиозных убеждений, в связи с чем разгорелся спор.
«Предмет, о котором столько разговоров – это национальный женский костюм народов Аравийского полуострова. Насколько мне известно, Московский Метрополитен проходит внутри Восточно-Европейской равнины и не омывается ни Красным, ни каким бы то ни было еще морем», – напоминает Милонов.
Во многих странах существует закон, запрещающий носить одежду, скрывающий лицо. Например, во Франции это регулируется законом о скрытии лица, действующем с 2011 года, а в Германии предусмотрен частичный запрет на ношение подобной одежды – для госслужащих, учителей и еще ряда граждан.
|Инфографика
В России данные ограничения прописаны на региональном уровне в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Ставропольском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Кроме того, на территории всей страны сотрудники полиции могут потребовать снять элемент религиозной одежды для установления личности.
«Наверное, приезжим стоит уважать не только свои традиции, но и традиции страны, куда они приехали», – заключил Милонов.
Ранее во Владимирской области запретили ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.