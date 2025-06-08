Лидер Консервативной партии Британии выступила против ношения паранджи

Tекст: Антон Антонов

В интервью Sunday Telegraph Бэйднок заявила: «Если вы придете ко мне в приемную в моем избирательном округе, то вы будете должны снять маску – будь то паранджа или балаклава. Я не разговариваю с людьми, которые не показывают мне свое лицо». Она добавила, что другие люди также «должны иметь такой контроль». По ее мнению, «организации должны иметь возможность решать, что носит их персонал», передает ТАСС.

Бэйднок подчеркнула, что вопрос интеграции мигрантов гораздо шире и не решается простым запретом паранджи, приведя в пример опыт Франции, где «есть запрет», но ситуация с интеграцией хуже, чем в Британии.

Дискуссия по этому вопросу обострилась после того, как депутат от Reform UK Сара Почин 4 июня спросила премьер-министра Кира Стармера о возможности запрета паранджи.

Партия Reform UK после этого официально заявила, что не поддерживает введение такого запрета. Председатель партии Зия Юсуф назвал этот вопрос глупым, объявил об отставке, но позднее сообщил, что останется работать в партии в качестве руководителя департамента по сокращению правительственных расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде стран, включая европейские, действует запрет на ношение никаба и паранджи. В Европе первой страной с подобным запретом стала Франция, запрет впервые был введен весной 2011 года.