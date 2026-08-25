Дело возбуждено после гибели выпавшего из окна в Тульской области ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности, инцидент произошел в в городе Богородицк 24 августа, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома, расположенного на улице Коммунаров. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи уже осмотрели место трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точных причин смерти, допрашиваются очевидцы случившегося.

Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия для установления всех деталей инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Подмосковье женщина вместе с трехлетним сыном разбилась при падении из окна седьмого этажа.

1 августа в Югре пятилетний мальчик погиб после падения с пятого этажа.

В середине июля в Астрахани другой малолетний ребенок скончался в результате падения из окна 11 этажа.