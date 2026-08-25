Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Дело возбуждено после гибели выпавшего из окна в Тульской области ребенка
В Тульской области трехлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры, возбуждено дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности, инцидент произошел в в городе Богородицк 24 августа, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома, расположенного на улице Коммунаров. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Следователи уже осмотрели место трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точных причин смерти, допрашиваются очевидцы случившегося.
Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия для установления всех деталей инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Подмосковье женщина вместе с трехлетним сыном разбилась при падении из окна седьмого этажа.
1 августа в Югре пятилетний мальчик погиб после падения с пятого этажа.
В середине июля в Астрахани другой малолетний ребенок скончался в результате падения из окна 11 этажа.