Сотрудник ОМВД в Курской области сбил двух пешеходов и скрылся с места

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в ночное время в селе Куськино, сотрудник ОМВД по Тимскому району за рулем машины сбил двух мужчин, которые шли по проезжей части, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован с травмами. После наезда водитель скрылся, однако его удалось задержать.

В пресс-службе УМВД по Курской области уточнили, что по факту происшествия

Возбуждено уголовное дело, назначена служебная проверка, действиям сотрудника будет дана принципиальная оценка. Полицейский будет уволен по отрицательным основаниям, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность. Начальник УМВД по Курской области взял расследование на личный контроль.

В апреле 2024 года в Нижегородской области женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля ДПС, инцидент произошел на трассе «Нижний Новгород – Кстово».