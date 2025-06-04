Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Сотрудник ОМВД в Курской области сбил двух пешеходов и скрылся с места
В Мантуровском районе Курской области полицейский на автомобиле совершил наезд на двух человек, после чего покинул место происшествия, сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел в ночное время в селе Куськино, сотрудник ОМВД по Тимскому району за рулем машины сбил двух мужчин, которые шли по проезжей части, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован с травмами. После наезда водитель скрылся, однако его удалось задержать.
В пресс-службе УМВД по Курской области уточнили, что по факту происшествия
Возбуждено уголовное дело, назначена служебная проверка, действиям сотрудника будет дана принципиальная оценка. Полицейский будет уволен по отрицательным основаниям, а его руководители понесут дисциплинарную ответственность. Начальник УМВД по Курской области взял расследование на личный контроль.
В апреле 2024 года в Нижегородской области женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля ДПС, инцидент произошел на трассе «Нижний Новгород – Кстово».