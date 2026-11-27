Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
При атаке дрона в Сирии пострадали четыре сотрудника сил безопасности
В сирийской провинции Эс-Сувейда отряды самообороны горцев-друзов атаковали позиции правительственных войск с помощью беспилотника со взрывчаткой.
Дрон поразил блокпост сил внутренней безопасности на линии прекращения огня в районе Римат-Хазем, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sham TV. В результате удара четыре силовика получили ранения.
До этого западные окрестности административного центра провинции подверглись обстрелу из орудий и пулеметов. При этом нападении пострадал один мирный житель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван сообщил о четырех пострадавших при перехвате беспилотников.
В середине месяца губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о ранении четырех человек в результате атаки украинского дрона-камикадзе. В 2024 году при ударе беспилотника по складу в сирийской провинции Дамаск погибли не менее 17 человек.