  Энергодар подвергся массированному удару украинских БПЛА с 50 взрывами
    Нефтяной рынок обречен на новый порядок
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Путин заявил об искренних отношениях с Токаевым
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 09:15 • Новости дня

    Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, особо отметив их вклад в общественную жизнь страны и поддержку защитников Отечества.

    Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, передает официальный сайт Кремля.

    «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию» – говорится в поздравлении.

    Президент отметил, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи в духе патриотизма, а также реализуют социально значимые образовательные и благотворительные инициативы.

    «И конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», – отметил Путин.

    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил о попытках западных стран дискредитировать работу корпорации «Росатом» в Казахстане.

    В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал проект совместного строительства первой атомной электростанции «якорным» для модернизации экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим инцидентом.

    26 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-29 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану в сопровождении представительной бизнес-делегации для переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участия в масштабном саммите ЕАЭС.

    Российский лидер прибудет в Астану вечером 27 мая, передает ТАСС. В аэропорту его лично встретит президент республики.

    «Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сразу после прибытия лидеры двух стран отправятся в резиденцию для проведения неформального обеда, об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Там состоятся переговоры в формате тет-а-тет, где стороны подробно обсудят повестку предстоящих мероприятий. В честь приезда российской делегации будет организован торжественный государственный прием.

    Вечером 28 мая Владимир Путин посетит V Евразийский экономический форум, посвященный цифровой гонке и искусственному интеллекту. Ожидается, что масштабное экономическое мероприятие соберет около трех тысяч участников из 45 стран мира.

    В поездке президента будут сопровождать руководители крупнейших отечественных госкорпораций и представители бизнеса. В состав представительной делегации вошли главы Росатома, Роскосмоса, РЖД, а также председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

    Поездка российского лидера состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящих мероприятий.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» охарактеризовал отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    «У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», – подчеркнул российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что диалог между главами государств всегда проходит в атмосфере доверия и нацелен на достижение конкретных результатов.

    По словам президента, главным приоритетом в двустороннем взаимодействии неизменно остается развитие взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном во всех сферах сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая.

    26 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    Путин: Срок давности не применим только к преступлениям против человечности

    Tекст: Вера Басилая

    Принцип срока давности не должен применяться к преступлениям против человечности, во всех остальных случаях он необходим, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил о необходимости сохранения сроков давности, сообщается на сайте Кремля.

    «Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно восстановление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», – подчеркнул глава государства.

    В свою очередь, Александр Шохин предложил активнее использовать залог в качестве обеспечительной меры при экономических правонарушениях. По его словам, РСПП совместно с правительством и правоохранительными органами выработал общее понимание этого вопроса. Сумма залога, по мнению главы союза, должна быть привязана к размеру причиненного ущерба.

    Шохин также отметил, что суды редко применяют залог, так как не всегда понимают, какую сумму следует назначать. Он добавил, что вместе с залогом могут использоваться и другие меры пресечения, не связанные с арестом, такие как подписка о невыезде или поручительство.

    В августе прошлого года президент России Владимир Путин распорядился законодательно ввести сроки исковой давности по делам оспаривания приватизационных сделок.

    Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил соответствующий законопроект для защиты прав добросовестных приобретателей имущества.

    В мае текущего года Государственная дума поддержала инициативу об ограничении десятью годами возможности пересмотра итогов продажи государственных активов.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    Политолог Гагарин: Российский бизнес готов помогать в защите страны от угрозы БПЛА

    @ Dawid Tatarkiewicz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 22:53 • Новости дня
    Путин: Переданные из России в Казахстан тигры будут выпущены в дикую природу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала Казахстану четырех амурских тигров, которые в ближайшее время будут выпущены в дикую природу после завершения адаптации, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин сообщил о скором возвращении амурских тигров в дикую природу соседней республики, сообщается на сайте Кремля. В преддверии государственного визита, который состоится 27-29 мая, глава государства опубликовал статью «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    В публикации российский лидер подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в сфере экологии.

    «В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу», – отметил президент.

    «В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом «Аэрофлота» в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», – подчеркнул президент России.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27-29 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    26 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по улучшению работы бизнес-омбудсмена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил инициативы по защите прав предпринимательского сообщества на рабочей встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

    Путин выразил надежду на скорейшую реализацию выдвинутых идей, сообщается на сайте Кремля.

    «Надеюсь, что предложения ваши по дальнейшему улучшению деятельности омбудсмена по защите прав предпринимательского сообщества тоже будут реализованы в ближайшее время, пойдут на пользу», – сказал Владимир Путин.

    Встреча состоялась 26 мая, когда в стране ежегодно отмечается День российского предпринимательства. Предыдущие переговоры президента с руководителем организации в Кремле проходили в марте 2024 года. Кроме того, весной того же года глава государства посетил пленарное заседание съезда союза. После выступления он провел отдельную закрытую встречу с представителями отечественного бизнеса.

    В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал закрытую встречу Владимира Путина с членами бюро правления РСПП.

    По итогам этого мероприятия Путин поручил разработать новые меры охраны интересов миноритарных акционеров.

    26 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков анонсировал государственный визит Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в среду вечером начнет госвизит в Казахстан с общения лидером государства Касым-Жомартом Токаевым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В среду вечером глава государства прибудет в столицу республики, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, программа начнется с переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

    «Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту», – подчеркнул представитель Кремля.

    На следующий день запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС. Представительная делегация из Москвы продолжит работу в Казахстане в течение двух дней.

    Кроме того, Песков прокомментировал намерения киевских властей создать «пантеон героев» и вернуть прах украинских нацистов. Он отметил, что подобные планы наглядно демонстрируют истинную сущность режима и его «коричневую окраску».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в соседнюю республику.

    Власти Казахстана сообщили о сроках поездки с 27 по 29 мая.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящего мероприятия.

    26 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона высоко ценит вклад Казахстана в совместную работу по сохранению позиций русского языка, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» .

    «В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Практическая деятельность этой уникальной, по словам президента, организации стартовала в марте. Первая министерская конференция успешно прошла в Москве. Структура нацелена на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире, заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

    На заседании Совета по поддержке русского языка президенту предоставили информацию о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Путин отметил, что новая концепция должна защитить русский язык как основу общероссийской идентичности.

    26 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в саммите ВЕЭС в Казахстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин 29 мая в Казахстане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Российский лидер Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном составах, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Переходим уже на пятницу, 29 мая. С утра уже начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета. В начале в узком составе, а затем в расширенном составе», – цитирует Ушакова ТАСС.

    По его словам, участие в работе совета подтвердили президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он добавил, что к заседанию в расширенном формате присоединятся представители государств-наблюдателей.

    В их числе, уточнил помощник президента, ожидаются президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Ушаков подчеркнул, что все они подключатся именно на этапе заседания в расширенном составе.

    А 28 мая Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. «Центральным событием Евразийского экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств – членов ЕАЭС», – рассказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем государственном визите Путина в Казахстан и саммите ЕАЭС в пятницу в Астане.

    В тот же день власти Казахстана также заявили о государственном визите Владимира Путина 27–29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

    26 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Путин призвал ОДКБ совершенствовать управление коллективными силами

    Tекст: Вера Басилая

    Организации Договора о коллективной безопасности следует продолжать работу над совершенствованием системы кризисного реагирования и управления компонентами коллективных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    Обращение российского лидера к участникам заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ зачитал секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

    «Конечно, (важно) продолжать работу по совершенствованию системы кризисного реагирования и управления компонентами Коллективных сил ОДКБ, углублять промышленную кооперацию, развивать научно-техническое сотрудничество», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент отметил необходимость своевременной выработки и актуализации решений уставных органов организации с учетом прогнозируемых рисков. В первую очередь это касается военной сферы, информационной и биологической безопасности, а также борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

    Путин выразил уверенность, что текущая встреча будет способствовать укреплению партнерства и достижению намеченных целей.

    В декабре прошлого года Путин заявил о планах Москвы по всестороннему укреплению ОДКБ.

    В ноябре Путин предложил оснастить коллективные силы объединения современным российским оружием.

    26 мая 2026, 23:00 • Новости дня
    Путин заявил о важности регионального сотрудничества России и Казахстана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» подчеркнул значимость стратегического сотрудничества Москвы и Астаны для поддержания безопасности в условиях геополитической турбулентности.

    «В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Президент России отметил особую значимость таких форматов, как Евразийский экономический союз, очередной саммит которого вскоре состоится в Астане. Также глава государства упомянул важность взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других региональных структур.

    Путин напомнил, что Касым-Жомарт Токаев в статье «Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов», опубликованной в ноябре, называл стратегическое союзничество двух стран важнейшим фактором поддержания стабильности и безопасности во всей Евразии.

    Подчеркивается, что Москва и Астана выступают за формирование более справедливого многополярного миропорядка, основанного на нормах международного права и Уставе ООН, а также за демократизацию международных отношений с учетом интересов всех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана. Он высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка.

    26 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Путин поблагодарил Токаева за визит на День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей истории народов России и Казахстана, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» .

    «Предметом бережного отношения для всех нас была и остается общая история народов России и Казахстана», – заявил президент в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что особое место занимает триумф в Великой Отечественной войне. По словам главы государства, граждане обеих стран свято чтят подвиги предков, сражавшихся против нацизма и принесших мир Европе ценой огромных жертв.

    Путин выразил глубокую признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что Токаев посетил российскую столицу 8 и 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Токаев посетил российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Путин назвал этот визит доказательством высокого уровня отношений двух стран.

    Позже российский лидер направил казахстанскому коллеге поздравительную телеграмму со словами признательности за совместное празднование.

    26 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин оценил отношения России и Казахстана в преддверии визита в Астану

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Текст статьи опубликован на сайте Кремля. «В преддверии государственного визита в Республику Казахстан хотел бы поделиться своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений», – заявил Путин в статье.

    По словам президента, страны связывают прочные узы дружбы, основанные на общей истории и взаимном уважении. Россия высоко ценит стабильно растущую экономику и эффективную политическую систему соседнего государства. Особое внимание уделяется экономическому сотрудничеству: объем российских инвестиций в казахстанскую экономику достиг почти 30 млрд долларов.

    Успешно развиваются совместные проекты в различных сферах. Более 40% иностранных компаний в Казахстане созданы при участии российских партнеров, что позволило организовать свыше 60 тыс. рабочих мест. В апреле состоялся первый пуск совместной ракеты «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек». Востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских IT-компаний.

    Активно расширяются гуманитарные и образовательные связи. В российских вузах обучается более 60 тыс. казахстанских студентов, а в 2029 году планируется открытие международных школ в Алма-Ате и Астане. Также ведется работа по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане. Действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре.

    «Благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай», – отметил Путин.

    «Завершая, хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана», – говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая. Власти Казахстана сообщили о планах лидеров двух стран обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества.

    Путин в телефонном разговоре с Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    26 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал новую Конституцию Казахстана ориентированной в будущее
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новая Конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована в будущее, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин выразил уверенность в успешном завершении масштабных преобразований Казахстана накануне своего официального визита в Астану, сообщается на сайте Кремля.

    «Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой», – заявил президент.

    «Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития. Убежден, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособствуют укреплению государства и росту благосостояния людей», – отметил Путин.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Штурмовики группы «Центр» вышли к днепропетровской Новопавловке
    УВЗ заявил о превосходстве Т-90М над танками НАТО
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами дома в Липецке

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Украина обрушила с воздуха прибалтийский туризм

    Туристическая отрасль стран Прибалтики внезапно оказалась в состоянии кризиса. «Люди боятся приезжать сюда», жалуются представители местных турфирм. А все потому, что Латвия, Литва и Эстония фактически оказались мишенями для дальнобойных украинских БПЛА. И винить в происходящем они могут только себя самих. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

