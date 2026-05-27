    Нефтяной рынок обречен на новый порядок
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Путин заявил об искренних отношениях с Токаевым
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня

    Эксперты спрогнозировали потерю Арменией 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    25 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Банк России заявил о необходимости избавления от карт Mastercard и Visa
    Tекст: Вера Басилая

    Карты международных систем Mastercard и Visa должны окончательно покинуть российский рынок, поскольку они перестали обеспечивать необходимый функционал, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    По словам Бакиной, карты международных систем Mastercard и Visa должны окончательно покинуть российский рынок, поскольку они перестали обеспечивать необходимый функционал, передает РИА «Новости».

    «В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», – подчеркнула представитель регулятора.

    По словам Бакиной, доля международных платежных систем на российском рынке в настоящее время составляет менее 17%. При этом отечественный платежный сектор демонстрирует высокую устойчивость и успешно адаптируется к современным экономическим вызовам.

    В январе текущего года в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт международных платежных систем.

    В конце прошлого года Банк России обсудил с кредитными организациями возможное отключение Visa и Mastercard.

    Осенью прошлого года регулятор пообещал сохранить работоспособность просроченного пластика ради удобства граждан.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    24 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен максимум через два года, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

    «Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

    Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. 

    МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.


    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    25 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    Tекст: Вера Басилая

    Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут привести к закупкам газа по европейским ценам и утрате выстроенных десятилетиями экономических связей с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил, что глава армянского правительства осознанно разрушает отношения с Москвой, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что такие действия лишат граждан республики доступа к экономическому пространству Евразийского союза.

    «Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что Еревану придется приобретать топливо в три раза дороже нынешних тарифов.

    Российский чиновник отметил попытки армянского лидера заработать авторитет на Западе, сохраняя при этом выгоды от евразийского сотрудничества. По его словам, истинным стратегическим партнером Москвы остается исключительно братский народ республики, а не случайные руководители.

    «Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю – братский народ Армении, а не любой армянский начальник», – сказал Медведев.

    Во время первого знакомства премьер выражал опасения, что Москва его не примет. Однако российская сторона тогда заверила готовность работать с любым избранным лидером, хотя этот разговор так и не повлиял на дальнейшие решения политика.

    Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении «гарантом мира», он просто «проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о неизбежности европейских цен на газ при сближении с Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    25 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России обратился в Общий суд Евросоюза, чтобы обжаловать механизм использования суверенных средств для финансовой помощи Киеву.

    Центробанк подал заявление в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая нормативный акт о передаче активов на поддержку Украины.  Документ был направлен 22 мая.

    «Банк России оспаривает нормативный акт ЕС, рассматривающий суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства», – говорится в релизе регулятора на сайте Банка России. Обжалование касается правового механизма, разработанного для финансирования Киева в 2026–2027 годах.

    В Центробанке подчеркнули, что подобные действия нарушают фундаментальные принципы международного права, включая суверенный иммунитет государств. По мнению регулятора, европейский регламент создает условия для скрытой легализации экспроприации российских средств.

    Российская сторона также отметила, что принятые Евросоюзом меры выходят за рамки стандартного финансово-экономического сотрудничества. Банк России намерен использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов в различных юрисдикциях.

    Министры финансов стран G7 отказались возвращать доступ к золотовалютным резервам Москвы до выплаты репараций Киеву.

    В апреле Центральный банк России обвинил Совет ЕС в превышении полномочий при блокировке активов.

    Ранее регулятор направил заявление в общий суд Евросоюза для отмены регламента о бессрочной заморозке средств.

    26 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил за создание официального реестра антироссийских решений Армении и предложил ответить на них жесткими экономическими мерами.

    Сведения об антироссийских решениях руководства Армении следует фиксировать в специальном реестре, чтобы по каждому шагу вырабатывать отдельные ответные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, передает ТАСС.

    «Необходимо создать, это важный вопрос, официальный реестр антироссийских решений, действий и проектов, связанных с армянским направлением. Каждое решение должно иметь цену и последствия: голосование, соглашение с внешними военными структурами, дискриминация российских СМИ, вытеснение русского языка, отказ от союзнических обязательств, поддержка санкционных инициатив», – сказал он на заседании в формате круглого стола «Армения без России и Россия без Армении: причины, результаты и последствия».

    По словам парламентария, такой реестр позволит перейти от эмоциональных реакций к предсказуемой политике. Он подчеркнул, что за конкретные действия, по его мнению, должна следовать конкретная мера.

    В качестве ответа на недружественные шаги Еревана Россия, по оценке Лугового, могла бы принять ряд экономических мер, включая ограничение импорта крепкого алкоголя из Армении. Он напомнил, что 98% армянского экспорта сельхозпродукции идет в Россию, а страна критически зависит от российских зерновых. Депутат указал, что 78% армянского крепкого алкоголя также поставляется на российский рынок, и заявил о необходимости «эту лавочку закрывать».

    Луговой предложил пересмотреть газовую льготу для Армении, отметив, что российский газ десятилетиями был элементом союзнической архитектуры. По его словам, при ее разрушении льготную цену следует заменить на коммерчески обоснованную и поднять стоимость до европейского уровня – 400-600 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что в этом случае, по его расчетам, цена электроэнергии вырастет с девяти до 16 рублей за киловатт-час.

    Депутат также выступил за сворачивание льготных таможенных режимов, позволяющих Армении использовать российское экономическое пространство, и ужесточение контроля за трансграничными переводами, включая полную идентификацию отправителей и получателей и проверку источника средств.

    В заключение он напомнил, что парламент Армении 26 марта 2025 года во втором, окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян тогда подчеркивал необходимость референдума, а вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает эти действия как начало выхода Армении из ЕАЭС, поскольку вступление в ЕС несовместимо с членством в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении в Россию.

    Тогда же секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны властей Армении.

    Позже экономисты обратили внимание на возможное усиление торгово-экономического давления России на Армению и его негативном влиянии на ВВП республики.

    25 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне.

    Галузин и Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать отношения, следует из сообщения на сайте МИД России В дипломатическом ведомстве подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе.

    «Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства. Особое внимание было уделено необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку.

    В конце прошлого года президенты России и Азербайджана подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

    Ранее в Кремле заявили о необходимости конструктивного решения всех возникающих разногласий между странами.

    27 мая 2026, 00:42 • Новости дня
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Tекст: Антон Антонов

    Параметры федерального бюджета изменятся, расходы в последние годы росли опережающими темпами, резервы не бесконечны, но исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны являются абсолютно приоритетными статьями, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанов подчеркнул важность стабильности. Российское министерство финансов разработало законодательные инициативы для гибкого реагирования на мировые вызовы, пишет «Коммерсантъ».

    «Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке», – отметил министр.

    Параметры государственной казны будут изменены из-за новых макроэкономических условий и необходимости концентрации ресурсов. С 2019 года расходы выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП – с 16,6% до 20,0% в 2025 году, «рост в деньгах более чем в 2,3 раза».

    Подобная динамика стала следствием COVID-19 и западных санкций. Государство активно использовало накопленные резервы, включая средства Фонда национального благосостояния и рентные доходы, сказал Силуанов.

    «Благо мы всегда аккуратно подходили к бюджету. Тем не менее резервы не бесконечны. Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст». – сказал он.

    Власти продолжают работу по обелению экономики и расширению налоговой базы. Абсолютными приоритетами остаются социальные обязательства и безопасность страны, тогда как остальные статьи тщательно анализируются на предмет экономической эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов предупредил о риске мирового энергетического кризиса на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    В конце апреля министерство подготовило законопроект об исполнении федерального бюджета за прошлый год с полным финансированием всех приоритетных направлений.

    Ранее министр финансов сообщил о сохранении расходов на оборону в 2026 году на сопоставимом с прошлым годом уровне.

    26 мая 2026, 19:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении отказ от штрафов за неподачу нулевых деклараций, минимальный размер которых сейчас составляет одну тысячу рублей.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка штрафов за налоговые декларации. Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Андреем Макаровым. Документ отменяет штрафы за непредставление нулевых деклараций, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций, пишет ТАСС.

    В пояснительной записке со ссылкой на данные ФНС отмечается, что около 55% всех решений по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса связаны именно с неподачей нулевых деклараций. Авторы напоминают, что минимальный штраф за такое нарушение составляет одну тысячу рублей и при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства должен сокращаться минимум вдвое.

    «Учитывая минимальный размер штрафа за непредставление таких деклараций (1 тыс. рублей), который при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства подлежит снижению не менее чем в два раза, расходы федерального бюджета, связанные с назначением указанного штрафа (включая трудовые и почтовые издержки налогового органа), существенно превышают доходы федерального бюджета от его взимания», – говорится в документе.

    Разработчики считают, что отказ от штрафов не приведет к массовой неподаче деклараций, так как сохраняются другие меры воздействия, в том числе блокировка банковских счетов.

    Законопроект также предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости, что, по мнению авторов, снизит административную нагрузку без ущерба для бюджета.

    Кроме того, предлагается упростить процедуру привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей к ответственности за несвоевременную подачу ненулевых деклараций при отсутствии признаков иных нарушений, при этом размер штрафа будет определяться исходя из добровольно задекларированной суммы налога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба разъяснила порядок приостановления операций по банковским счетам россиян при наличии налоговой задолженности.

    Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о необходимости справедливой налоговой системы в России. Он считает, что ставка подоходного налога 13% не должна меняться для граждан с доходом до 150 тыс. рублей в месяц.

    26 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили изменение миграционного режима для граждан Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Послабления для граждан Армении по пребыванию в России исходят из союзнических отношений Москвы и Еревана, привилегии могут исчезнуть, если союза не будет, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Послабления для жителей Армении опираются на союзнические отношения двух государств, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

    «Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации, упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет, или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и для граждан», – заявил Толстой.

    По его словам, граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев.

    Политик также выразил сожаление из-за антироссийских заявлений сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, отметив, что подобная риторика не добавит им популярности среди избирателей. Напомним, весной 2025 года армянские парламентарии одобрили закон о начале интеграции в Европейский союз.

    По словам Пашиняна, окончательное решение потребует проведения референдума. В свою очередь вице-премьер Алексей Оверчук ранее подчеркивал, что стремление Еревана в ЕС несовместимо с дальнейшим участием страны в Евразийском экономическом союзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Арменией преференций ради европейской интеграции.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал недружественными последние политические шаги армянского руководства.

    Спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг планы по выходу страны из Евразийского экономического союза.

    25 мая 2026, 13:38 • Новости дня
    В Кремле исключили льготные цены на газ для Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация не сможет предоставлять энергоресурсы на особых условиях странам, входящим в европейские интеграционные объединения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Государства европейского объединения не смогут получать российское топливо по сниженной стоимости из-за иных рыночных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    «Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, там действует совершенно иная рыночная категория цен, о чем прекрасно осведомлены армянские партнеры. При этом он подчеркнул, что Москва остается ответственным и надежным поставщиком топлива для всех государств, особенно для своих ближайших союзников.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности по цене на российский газ.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил об экспорте энергоносителей в республику по стоимости в три раза ниже общерыночной.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о риске перехода Еревана на закупки топлива по европейским тарифам.

    26 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Рубио пробыл в Армении меньше часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подписал с армянской стороной пакет документов о партнерстве, однако его визит в страну длился менее часа, сообщает Minval Politika.

    Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван длился менее одного часа и проходил исключительно в локации аэропорта  Звартноц. «Рубио пробыл в Ереване менее часа и уже покинул страну», – говорится в материале азербайджанского портала Minval Politika, пишут «Вести».

    Глава американской дипломатии встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прямо в терминале ереванской воздушной гавани. Стороны успели подписать несколько документов. Ключевыми названы рамочный план по обеспечению взаимных поставок минерального сырья и редких металлов, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP, который расшифровывается как «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию».

    Кроме того, Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Подробности этого документа не разглашаются, отмечает Minval Politika.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио 26 мая должен посетить Ереван для встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    В ходе визита Рубио и Мирзоян в Ереване парафировали рамочный документ, направленный на развитие международного мира и транспортную деблокаду региона.

    Ранее США и Армения по итогам стратегического диалога в Ереване объявили о намерении повысить уровень двусторонних отношений.

    25 мая 2026, 13:08 • Новости дня
    Кремль указал на последствия вступления Армении в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Стремление Еревана интегрироваться в европейские структуры неизбежно приведет к утрате преференций во взаимодействии с Москвой, несмотря на заверения армянского руководства об отсутствии антироссийских намерений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о последствиях возможного присоединения Еревана к европейским объединениям, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз, конечно», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, участие в каких организациях будет означать для Армении потерю выгодных условий сотрудничества с Россией.

    Комментируя предстоящий визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, назначенный на 26 мая, Песков отметил, что в Москве слышали недавние заявления армянского премьера Никола Пашиняна и главы МИД республики. Руководство страны заверяло, что не планирует заниматься антироссийской риторикой.

    Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции Армении пока остается открытым.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал на попытки втянуть республику в антироссийский лагерь, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал стремление Пашиняна привести страну в ЕС, сохранив при этом выгоды от участия в ЕАЭС.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты Арменией экономических связей с Россией.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом в будущем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на несовместимость двух интеграционных систем.

    26 мая 2026, 18:39 • Новости дня
    В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

    Российские парламентарии могут инициировать дискуссию о нахождении Армении в ОДКБ на фоне ее курса на сближение с ЕС, передает ТАСС. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

    Новиков добавил, что интеграция Армении с Евросоюзом фактически означает сближение с НАТО. По его словам, возникает логичный вопрос о статусе Еревана в ОДКБ, так как представители ЕС открыто демонстрируют враждебность к России и Белоруссии.

    В марте прошлого года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что для окончательного присоединения потребуется референдум. При этом вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти шаги как начало выхода Еревана из ЕАЭС, поскольку членство в двух союзах несовместимо.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.

    Глава МИД республики Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между ЕАЭС и ЕС в будущем.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

