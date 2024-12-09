Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Метеорологи пообещали уточнять прогноз на Новый год каждую неделю
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что россияне будут получать обновленные прогнозы погоды на Новый год каждый понедельник, чтобы лучше подготовиться к праздничной ночи.
Как передает NEWS.ru, Позднякова рассказала о планах выдачи прогнозов погоды на Новый год. Она сообщила, что россияне смогут получать обновленные данные о погоде каждый понедельник. Позднякова отметила, что современные модели прогнозирования пока неустойчивы и не позволяют с уверенностью определить погоду на праздничную ночь.
«Мы решили, что будем в большей степени информировать об этом слушателей и читателей каждый понедельник, будем уточнять. Модели очень неустойчивые. Чаще всего дают слабый морозец. Скорее всего, так оно и будет, иногда в новогоднюю ночь дают понижение температуры. Однозначно сказать, что будет в Новый год, пока что не представляется возможным», – уточнила Позднякова.
По словам Поздняковой, иногда в новогоднюю ночь происходит понижение температуры, однако точный прогноз пока невозможен. Метеобюро Москвы будет следить за изменениями моделей и предоставлять более точную информацию по мере ее поступления.
Накануне в Москве из-за аномальных снегопадов за сутки высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась до 13 см, что на 4 см больше климатической нормы, а в Волоколамске в Подмосковье достигла 25 см.