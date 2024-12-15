Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.15 комментариев
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
В Москве ожидаются снегопады, гололедица и юго-западный ветер с порывами
В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается резкое ухудшение погодных условий с налипанием мокрого снега и порывистым ветром, возможна гололедица и снежные заносы на дорогах.
В Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник в Москве и Подмосковье прогнозируется ухудшение погодных условий, передает ТАСС. В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель и налипание мокрого снега. Усугубит ситуацию юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с отдельными порывами до 17 метров в секунду.
На дорогах возможна гололедица и снежные заносы. Температура воздуха в дневные часы в Москве может подняться до плюс 1 °C, а в Подмосковье колебаться от -3 °до +2 °C. Ночью температура воздуха снизится до -6 °C в столице и до -8 °C в области.
На данный момент в регионе введен желтый уровень погодной опасности, связанный с вероятностью гололедицы. Этот уровень сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях.
Синоптики также прогнозируют, что 17 декабря в регионе сохранится снег и метель, а температура воздуха будет около нуля градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года в Москве установились обильные снегопады, которые привели к образованию январских сугробов. Снежный покров в городе достиг высоты 13 см за сутки. Роскосмос показал снимок мощного циклона, нависшего над Москвой.