Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В Москве ожидаются снегопады, гололедица и юго-западный ветер с порывами

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник в Москве и Подмосковье прогнозируется ухудшение погодных условий, передает ТАСС. В течение дня ожидается снег и мокрый снег, местами метель и налипание мокрого снега. Усугубит ситуацию юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с отдельными порывами до 17 метров в секунду.

На дорогах возможна гололедица и снежные заносы. Температура воздуха в дневные часы в Москве может подняться до плюс 1 °C, а в Подмосковье колебаться от -3 °до +2 °C. Ночью температура воздуха снизится до -6 °C в столице и до -8 °C в области.

На данный момент в регионе введен желтый уровень погодной опасности, связанный с вероятностью гололедицы. Этот уровень сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях.

Синоптики также прогнозируют, что 17 декабря в регионе сохранится снег и метель, а температура воздуха будет около нуля градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года в Москве установились обильные снегопады, которые привели к образованию январских сугробов. Снежный покров в городе достиг высоты 13 см за сутки. Роскосмос показал снимок мощного циклона, нависшего над Москвой.