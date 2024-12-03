Гидрометцентр: Аномальная «жара» задержится в Сибири на неделю

Гидрометцентр: Аномальная «жара» в минус 20 градусов задержится в Сибири на неделю

Tекст: Мария Иванова

Аномальная «жара» в Сибири, когда температура держится около минус 20 градусов, продолжится еще как минимум неделю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что нынешние температуры на 16–20 градусов выше нормы, включая регионы, такие как Красноярский край, Якутия и Западная Сибирь. Это означает, что минимальные температуры составляют минус 20–23 градуса вместо обычных минус 40.

По словам Вильфанда, такая ситуация сохранится еще семь-восемь дней. В Монголии образуется антициклон, который уже влияет на Иркутскую область, где ожидается снижение температуры на 6-8 градусов ниже нормы. В ближайшие дни там столбик термометра может опуститься до минус 35 градусов. Однако в целом этой зимой в Сибири морозы до минус 50 градусов будут редкостью.

Что касается всей России, Вильфанд прогнозирует, что зимой будет преобладать более мягкая погода. Наступающая зима на европейской территории России будет неоднородной, но оттепели будут встречаться чаще, чем сильные морозы. В Сибири, особенно на севере, ожидается, что температура будет на 5–10 градусов выше нормы, что для жителей Москвы все равно будет казаться морозом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Россия столкнется со значительным количеством осадков в северных регионах, таких как Урал и Приморский край, однако юго-западные области останутся с дефицитом снега.

Среднемесячная температура в Москве в декабре будет на 3–5 градусов выше нормы, при этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А новый 2025 год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом, так как в декабре ожидается от 45 до 60 миллиметров осадков, сообщил синоптик Михаил Леус.