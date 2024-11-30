Синоптики дали прогноз на Новый год в Москве

Tекст: Мария Иванова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что москвичи встретят Новый 2025 год со снежным покровом. Среднее количество осадков в декабре составит от 45 до 60 миллиметров, что соответствует климатической норме в 51 миллиметр.

«В первой половине декабря осадков ожидается немного, лишь два-три дня отметятся снегом с количеством осадков в 5-8 мм, а большая часть снега придётся на вторую половину месяца», – отметил Леус в сообщении.

Декабрь 2024 года станет самым теплым с 2020 года. Средняя температура будет превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса. На стыке первой и второй декад декабря ожидается снежный циклон, который немного повысит температуры до нуля – минус трех градусов.

Синоптик отметил, что ноябрь в Москве перевыполнил норму осадков почти в полтора раза, составив 137% от месячной нормы. Михаил Леус сообщил, что по температуре ноябрь 2024 года превысил климатическую норму на 2 градуса, и занял восьмое место среди теплых ноябрей 21 века.

Ранее сообщалось, что в декабре Россия столкнется со значительным количеством осадков в северных регионах, таких как Урал и Приморский край, однако юго-западные области останутся с дефицитом снега.

Среднемесячная температура в Москве в декабре будет на 3-5 градусов выше нормы, при этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца, отмечали синоптики.