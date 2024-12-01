30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Стало известно о дождливой погоде в Москве в первый день зимы
Синоптики сообщили о дождливой погоде и до плюс 4 градусов в Москве в первый день зимы
Погода в Москве в первое зимнее воскресенье будет облачной, с небольшими дождями и температурой до плюс 4 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов.
Облачная погода с местными дождями и температурой до плюс 4 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температурный фон в столице будет на 4-5 градусов выше климатической нормы из-за влияния теплого сектора североатлантического циклона.
Синоптик отметил, что в столичном регионе преобладающий ветер будет юго-западный и западный скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо понизится до 754 миллиметров ртутного столба.
По области температура варьируется от нуля до плюс 5 градусов. Такая погода обусловлена поступлением влажных океанических масс воздуха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр России прогнозировал снежный декабрь в стране, а температура в центральной части России должна колебаться около нормы. Как писала газета ВЗГЛЯД, на Новый год в Москве ожидается температура около нуля градусов и небольшой снег.