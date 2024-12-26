Глава МЧС спрогнозировал рост ЧС из-за изменения климата

Александр Куренков предсказал увеличение опасных природных явлений в России

Tекст: Денис Тельманов

В интервью ТАСС глава МЧС России Александр Куренков заявил, что по прогнозам Росгидромета количество опасных природных явлений будет увеличиваться, что может привести к росту числа чрезвычайных ситуаций. Он подчеркнул, что изменения климата способствуют увеличению числа аномально высоких и низких температур, сильных ливней, ветров, града, наводнений и засух.



Куренков отметил, что все чаще наблюдаются крайне неблагоприятные погодные условия. По его словам, службам, входящим в Единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо усилить профилактические мероприятия, чтобы минимизировать последствия природных катастроф. Например, для предотвращения наводнений можно использовать извлеченный донный грунт, что позволит восстановить пропускную способность русел рек.

Министр подчеркнул, что использование донного грунта в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации может улучшить управление водными ресурсами и уменьшить ущерб от природных катастроф. Такое решение, по мнению Куренкова, поможет оперативно реагировать на изменения атмосферных условий, не дожидаясь ухудшения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о приближении магнитной бури из-за вспышки на Солнце, которая достигнет Земли 25 декабря и продлится около 8–10 часов. Во многих областях Европейской России, включая столичный регион, в течение вторника сохранятся очаги туманов, которые ослабнут днем и вновь усилятся вечером, видимость в московском аэроузле ухудшится до 300–600 метров. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о сильных морозах, которые ожидаются на следующей неделе в Западной Сибири и регионах Дальнего Востока с ночными температурами до минус 45 градусов.