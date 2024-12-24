Синоптики предсказали магнитную бурю из-за вспышки на Солнце

Синоптики предсказали магнитную бурю на Земле 25 декабря из-за вспышки на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря, вызванная солнечной вспышкой, ожидается во второй половине дня 25 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, выброс корональной массы достигнет Земли после 15.00 по московскому времени. Буря будет слабого или среднего уровня, класса G1-G2.

Леус отметил, что продолжительность магнитной бури составит примерно 8–10 часов. Он также добавил, что жители, находящиеся в более высоких широтах, возможно, смогут наблюдать полярное сияние. Влияние магнитной бури может сказаться на работе некоторых технических устройств и самочувствии людей, особенно метеозависимых.

Подобные явления, как правило, происходят из-за выбросов корональной массы на Солнце, которые, достигнув Земли, взаимодействуют с ее магнитосферой. Это приводит к временным изменениям магнитных полей планеты и может влиять на атмосферные условия и технику.

Накануне на Солнце зарегистрировали мощную вспышку класса M8.9, близкую к классу X в рентгеновском диапазоне, продолжительность которой составила 10 минут.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего уровня мощности M1.6 продолжительностью 36 минут, что привело к слабому повышению уровня влияния рентгеновских всплесков на ионосферу Земли до категории R1.

На прошлой неделе также слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле, ее вызвал поток плотного и быстрого солнечного ветра, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.