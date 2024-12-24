Синоптик прогнозировал длительные туманы в Центральной России

Синоптики спрогнозировали сохранение туманов на территории Центральной России весь день

Tекст: Мария Иванова

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в своем Telegram-канале сообщил о вероятности сохранения туманов в Центральной России, включая московский регион, в течение дня. Видимость в туманах, по словам синоптика, может ухудшаться до 300–600 метров.

Леус отметил, что туманы, образовавшиеся накануне, продолжают сохраняться из-за теплых и влажных воздушных масс. Он подчеркнул, что туман, вероятно, ослабнет в светлое время суток, но вновь усилится вечером. Также в Москве возможен гололед, что создает дополнительные опасности для водителей.

Столичный департамент транспорта заранее рекомендовал автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах. Из-за пограничных температур существует риск гололеда, поэтому рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега ожидается в Москве. Температура воздуха колеблется от минус 1 до плюс 1 градуса. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду, а давление будет расти, достигнув 753 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о прогнозе продолжительной теплой погоды в Москве с температурой выше нормы.

Вильфанд также предупредил о сильных морозах в Западной Сибири и регионах Дальнего Востока с ночными температурами до минус 45 градусов.

Также сообщалось, что на водоемах европейской части России началось формирование ледяного покрова толщиной до 30 см на крупных водохранилищах, таких как Волга.