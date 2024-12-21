Москвичей предупредили о периоде аномального тепла

Синоптик: В Москве ожидается длительный период тепла с температурой выше нормы

Tекст: Мария Иванова

В Москве ожидается длительный период теплой погоды, сообщает ТАСС со ссылкой на Вильфанда. Температура в столице будет выше климатической нормы до середины следующей недели. Холодная погода, которая пришлась на недавний период, быстро прошла, уступив место более теплым условиям.

По словам метеоролога, ночная температура в Москве в этот период будет колебаться от 0 до минус 5 градусов, а днем ожидается около нуля. При этом осадки будут незначительными, а атмосферное давление останется высоким. В частности, в среду, четверг и пятницу осадков не предвидится, что создает условия для длительного периода сухой и умеренно теплой погоды.

Отметим. что ранее метеорологи обещали аномальные холода в ряде регионов России.

В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается температура чуть ниже нуля, а высота снежного покрова значительно уменьшится сообщали синоптики.

Новый 2025 год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом, так как в декабре ожидается от 45 до 60 миллиметров осадков.