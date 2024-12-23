  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    59 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    23 декабря 2024, 02:06 • Новости дня

    Синоптики сообщили о морозах до 45 градусов в Западной Сибири и на Дальнем Востоке

    На следующей неделе в Западной Сибири и Дальнем Востоке спрогнозировали экстремальные морозы

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о сильных морозах, которые ожидаются на следующей неделе в Западной Сибири и регионах Дальнего Востока с ночными температурами до минус 45 градусов.

    Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о значительном похолодании в ряде регионов РФ. В Западной Сибири морозы достигнут 30-35 градусов ниже нуля, затронув Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области.

    Особенно суровые морозы ожидаются на юге Хабаровского края, где температура может упасть до 35 градусов ниже нуля. В Амурской области прогнозируется до 39 градусов мороза. Приморский край также окажется в зоне холодного циклона, с температурами до 25 градусов ниже нуля.

    На Чукотке ожидаются самые экстремальные условия – температура может достигать 45 градусов ниже нуля. Вильфанд пояснил, что причина такого сильного похолодания заключается в перемещении холодных воздушных масс, вызванном антициклоном, который расположен между азиатской частью России и североамериканским континентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве прогнозируется продолжительный период теплой погоды с температурой выше нормы. В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается температура чуть ниже нуля, а 1 января будет около нуля, при этом высота снежного покрова значительно уменьшится. В ряде регионов России, включая Архангельскую и Мурманскую области, ожидаются аномальные морозы с температурами на 6-17 градусов ниже нормы, доходящими до минус 33 градусов.

    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    20 декабря 2024, 09:24 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию

    Израильский эксперт Ципис назвал возможную переброску российских сил из Сирии в Ливию мудрым и логичным шагом

    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Передислокация российских сил и вооружения из Сирии в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее издание WSJ сообщило о якобы вывозе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию.

    «Москве важно сохранить влияние на Ближнем Востоке, поскольку это ключевой регион, из которого можно контролировать Средиземноморский бассейн и весь Африканский континент. Если Россия, как сообщают СМИ, перебрасывает силы ПВО с сирийских баз в Ливию, то это, на мой взгляд, можно назвать мудрым и логичным шагом», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    При этом, как уточняет собеседник, появление информации о перебазировании сил не означает, что российской стороне не удалось прийти к соглашению по базам с новыми властями Сирии. «Правительство в Дамаске еще не сформировано, а те силы, которые контролируют республику, разношерстны. Вести в таких условиях конструктивный диалог сложно», – пояснил он.

    Кроме того, Ципис указал и на амбиции Анкары. «Турция постепенно захватывает территорию Сирии. Для местных группировок – это новый вызов», – уточнил эксперт. По его оценкам, на «разматывание этого клубка противоречий» в Арабской республике уйдут месяцы. На этом фоне, как считает спикер, Россия, «не тратя время, перебрасывает часть сил и вооружений на ливийский театр».

    Ципис напомнил, что в Ливии продолжается гражданская война, и Халифа Хафтар – союзник Москвы – будет рад принять на местных контролируемых им базах в том числе российские средства ПВО. Собеседник не исключает, что могут повториться сирийские события 2014 года, когда Россия фактически спасла режим Башара Асада.

    По мнению эксперта, Россия могла бы перебросить свои силы в Триполи и Бенгази. «Это два центральных города Ливии. Я думаю, военные базы рядом с ними могут быть предоставлены в распоряжение России. И это будет гостеприимный прием, поскольку в стране понимают, что Москва, не бросив Башара Асада, способна помочь и ливийскому руководству», – подчеркнул он.

    Как считает аналитик, было бы хуже, если бы СМИ сообщали о переброске Россией своих сил из Сирии домой. «В этом случае последствия для Ближнего Востока были бы крайне серьезными. Это стало бы победой глобального Запада, Израиля, повстанцев и исламистов. Но передислокация в Ливию будет говорить о том, что баланс сил в регионе не пошатнулся. А попытки западных стран снизить влияние Москвы столкнулись с контрмерой», – заключил Ципис.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия якобы переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию. По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада.

    По информации источников WSJ, российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой.

    Как указывает газета, в настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Аналитики издания обратили внимание на то, что грузовой борт МЧС России дважды за неделю останавливался в Восточной Ливии по пути в Мали. При этом, как уточняет издание, Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) о будущем своих баз в Сирии. 

    WSJ напоминает, что Россия уже имеет присутствие в Ливии. В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук, а в последнем Москва рассматривала возможность модернизации своих объектов для размещения боевых кораблей. Однако аналитики полагают, что базы в Ливии не компенсируют полностью российской стороне «утрату Сирии».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране. В группировке ХТШ заявляли, что новые сирийские власти не намерены разрывать договор с Россией по Тартусу.

    Между тем в Евросоюзе сообщили о намерении поднять вопрос о закрытии российских баз в рамках диалога с новыми властями Сирии. По словам главы дипломатии ЕС эстонки Каи Каллас, ряд министров объединения и вовсе называют отказ Дамаска от «влияния» Москвы условием для дальнейших переговоров с Арабской республикой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать.

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    20 декабря 2024, 19:33 • Новости дня
    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ

    Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем фильме ТНТ «Небриллиантовая рука»

    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не появится в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ, так как он не согласился сниматься с ней в одном кадре.

    Киркоров в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не будет участвовать в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на канале ТНТ, передает РИА «Новости».

    Певец выразил свое негодование по поводу слухов о ее участии и заявил, что обозначил свою позицию авторам фильма и продюсеру Тине Канделаки. «Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам »Небриллиантовой руки« и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», – написал Киркоров в своей социальной сети.

    Певец также пожелал Ивлеевой всего хорошего в ее карьере и выразил надежду на высокие рейтинги и популярность новогоднего фильма в праздничную ночь. Киркоров добавил, что устал от частых упоминаний имени Ивлеевой и хочет поставить точку в обсуждении этого вопроса.

    В прошлом году в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

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    20 декабря 2024, 14:41 • Новости дня
    Украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию

    Украинский блогер Артур Бабич с 14 млн подписчиками в TikTok переехал в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский блогер Артур Бабич, имеющий 14 млн подписчиков в TikTok, решил навсегда остаться в России и планирует получить российский паспорт.

    Бабич заявил, что не планирует больше покидать страну и рассчитывает получить российский паспорт, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам блогера, Россия привлекает его наличием аудитории и возможностью легче создавать контент.

    После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию и некоторое время жил в США, но столкнулся с финансовыми трудностями. Затем он переехал в Армению, однако и там ему не понравилось.

    Артур Бабич родился в Кривом Роге. Его юмористические видеоролики обрели популярность в интернете, после чего его пригласили в тиктокерский дом Dream Team House.

    В ноябре 2022 года Бабич и Даня Милохин, покинувшие Россию, исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

    Ранее певец Даня Милохин признал, что исполнение гимна Украины стало причиной его ненависти в России, и он согласился, что это могло «звучать так себе».

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    20 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.

    В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.

    Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на Европейском союзе в целом.

    Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

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    22 декабря 2024, 06:38 • Новости дня
    Два грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге

    На Забайкальской железной дороге столкнулись два поезда, сошли 42 вагона

    Tекст: Денис Тельманов

    На Забайкальской железной дороге произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого сошли с рельсов 42 вагона, что привело к блокировке движения в обоих направлениях.

    Как передает ТАСС, два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги, что привело к сходу с рельсов 42 вагонов. В результате аварии движение на участке было полностью приостановлено. Происшествие произошло 22 декабря 2024 года около 07:30 по местному времени (01:30 мск).

    Пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры уточнила, что 35 вагонов сошли у первого состава и 7 вагонов, груженых углем, сошли у второго. Пострадавших в результате происшествия нет, и угрозы экологической безопасности не возникло. На место аварии был отправлен восстановительный поезд для устранения последствий.

    Могочинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Тем временем, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Мурманской области принял решение о заключении под стражу помощника машиниста Р. Садыгова до 18 февраля после столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Кандалакше. В результате происшествия пострадал 31 человек, включая пятерых детей, причем 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. После завершения аварийных работ, проведенных Октябрьской железной дорогой, движение поездов на станции Княжая в Мурманской области осуществляется в штатном режиме.

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    21 декабря 2024, 10:40 • Новости дня
    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    FT: Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды на встрече лидеров ЕС по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным газеты, инцидент произошел в Брюсселе на встрече лидеров Евросоюза, где Шольц выразил недовольство предложением Дуды конфисковать и потратить замороженные российские активы, передает РИА «Новости».

    На встрече канцлер резко отреагировал на предложение польского президента, отметив, что подобная идея уже несколько раз была отвергнута.

    Издание подчеркивает, что Шольц был «в ярости» от того, что эта тема вновь поднята.

    «Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!» – заявил Дуде канцлер ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность обхода без судебных процедур по расчету ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    20 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    @ Игорь Руссак/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что больше не получает удовольствия от спектакля «Щелкунчик».

    По его словам, это связано с тем, что постановка стала частью его повседневной жизни, передает телеканал «360».

    Он также отметил, что «Щелкунчик» будет существовать, пока существует мир, и завершить это невозможно. «Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», – заявил Цискаридзе.

    Он добавил, что работа его группы начинается уже в сентябре. Это связано с тем, что в его школе каждый год формируется новая труппа. Роли распределяются заново: те, кто играл мышей, переходят к вальсу, а солдатики становятся мышами. Цискаридзе подчеркнул, что в театрах замена десяти или пятнадцати человек не составляет труда, но у него приходится начинать все с нуля.

    Ранее Цискаридзе заявил, что билеты в государственные театры должны стать доступнее, как это было в Советском Союзе, когда стоимость самого дорогого билета не превышала трех рублей.

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    21 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа, предлагая смену собственника на границе с Украиной.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы газ, переходя на территорию Украины, считался венгерским, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя», – заявил он.

    Орбан подчеркнул, что Венгрия не отказывается от планов получать энергию через Украину и будет продолжать переговоры в следующем году.

    Он отметил, что зависимость от одной трубопроводной системы делает страну уязвимой.

    Таким образом, Венгрия ищет пути диверсификации своих энергетических источников и сохранения транзита через Украину, что, по мнению Орбана, повысит энергообеспеченность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия и Россия решили проблему с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, которая возникла из-за санкций США против Газпромбанка. До этого премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ.


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    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

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    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

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    21 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Беспилотник атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.

    Оперативные службы Казани были вызваны к жилому комплексу «Лазурные небеса» после получения сообщения о падении беспилотника на здание, передает ТАСС.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    По словам очевидцев, БПЛА врезался в строение, вызвав частичные повреждения фасада. На месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и проводят расследование причин инцидента.

    Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

    Как сообщали в Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан.

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