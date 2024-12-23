На европейской территории России начал устанавливаться ледостав

На водоемах европейской части России начал устанавливаться ледяной покров

Tекст: Мария Иванова

Вильфанд сообщил, что ледяной покров начал формироваться на водоемах европейской части страны. Как передает ТАСС, толщина льда варьируется от 4 до 30 см, причем на больших водохранилищах, таких как Волга, он наиболее толстый. Вильфанд подчеркнул, что, несмотря на это, существует постоянная опасность выхода на лед, поэтому ежедневно проводится измерение его толщины и выпускаются предупреждения.

Вильфанд также отметил, что на всей территории России, включая регионы Дальнего Востока и Сибири, максимальная толщина льда уже достигает 120 см. Это указывает на значительное увеличение ледяного покрова за последние дни.

В Москве, по прогнозам, до конца недели сохранится умеренно мягкая погода, высота снежного покрова на ВДНХ составляет 11 см. Температура ночью будет опускаться до минус 2-7 градусов, а днем достигать 0 – минус 4 градусов. В новогоднюю ночь ожидается небольшое похолодание по сравнению с текущей неделей, также прогнозируется сильная гололедица по всему Центральному федеральному округу.

Ранее Вильфанд сообщил о сильных морозах, которые ожидаются на следующей неделе в Западной Сибири и регионах Дальнего Востока с ночными температурами до минус 45 градусов.

В Москве же прогнозируется продолжительный период теплой погоды с температурой выше нормы.

Новый 2025 год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом, так как в декабре ожидается от 45 до 60 миллиметров осадков, сообщал синоптик Михаил Леус.