В Москве из-за теплой погоды сформировались только забереги

Tекст: Мария Иванова

Период положительных температур в Москве повлиял на образование льда, передает ТАСС. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице образовались только забереги.

«Со льдом в Москве проблемы, поскольку погода апрельская, температуры высокие. Поэтому в Москве на водоемах сформировались только забереги», – отметил Вильфанд.

На озерах с небольшой проточностью лед несколько толще, но в большинстве районов Московской области выходить на лед небезопасно. Вильфанд подчеркнул, что толщина льда местами достигает 8-10 сантиметров, но это не считается безопасным уровнем.

Теплая погода останется в Москве как минимум до третьей декады января. «Сейчас в Москве наблюдается апрельская погода, и до конца этой недели и даже в начале следующей – погода теплая. Начиная с четверга температура будет на 8-9 градусов выше нормы – и так до понедельника», – добавил Вильфанд.

В среду в столице ожидается небольшой снег, но покров, который образовался за последние дни, к концу недели растает в большинстве районов Москвы и области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Крещение купели разрешено устанавливать только у берега из-за тонкого льда, что связано с высокими температурами до плюс трех градусов.

В ночь православного праздника Крещения в Москве температура будет выше обычного на четыре-пять градусов, составив -1...-4 °C, что значительно теплее привычных показателей для этого времени года.

В январе на большей части территории России температура воздуха, как заявлял Вильфанд, будет очень высокой.