Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.0 комментариев
В Москве из-за теплой погоды сформировались только забереги
Апрельская погода в Москве привела к формированию лишь заберегов на водоемах, не позволив сформироваться устойчивому ледовому покрову, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Период положительных температур в Москве повлиял на образование льда, передает ТАСС. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице образовались только забереги.
«Со льдом в Москве проблемы, поскольку погода апрельская, температуры высокие. Поэтому в Москве на водоемах сформировались только забереги», – отметил Вильфанд.
На озерах с небольшой проточностью лед несколько толще, но в большинстве районов Московской области выходить на лед небезопасно. Вильфанд подчеркнул, что толщина льда местами достигает 8-10 сантиметров, но это не считается безопасным уровнем.
Теплая погода останется в Москве как минимум до третьей декады января. «Сейчас в Москве наблюдается апрельская погода, и до конца этой недели и даже в начале следующей – погода теплая. Начиная с четверга температура будет на 8-9 градусов выше нормы – и так до понедельника», – добавил Вильфанд.
В среду в столице ожидается небольшой снег, но покров, который образовался за последние дни, к концу недели растает в большинстве районов Москвы и области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Крещение купели разрешено устанавливать только у берега из-за тонкого льда, что связано с высокими температурами до плюс трех градусов.
В ночь православного праздника Крещения в Москве температура будет выше обычного на четыре-пять градусов, составив -1...-4 °C, что значительно теплее привычных показателей для этого времени года.
В январе на большей части территории России температура воздуха, как заявлял Вильфанд, будет очень высокой.