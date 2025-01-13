Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.0 комментариев
Синоптики дали прогноз на Крещение
В ночь православного праздника Крещения в Москве температура будет выше обычного на 4-5 градусов, составив минус 1-4 градуса, это значительно теплее привычных показателей для этого времени года.
В ночь Крещения температура в Москве будет минус 1-4 градуса, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что такие показатели на 4-5 градусов выше климатической нормы для этого времени года.
«Крещенская ночь в Москве будет с небольшими отрицательными значениями: минус 1-4 градуса. По сравнению с нормой такой показатель температуры выше на 4-5 градусов, теплая ночь», – отметил Вильфанд.
Метеоролог добавил, что небольшое понижение температуры ожидается и в дальнейшем. Однако сильных морозов в Московском регионе не предвидится, что является аномальным для этого времени года. Вильфанд подчеркнул, что такая погода обусловлена текущими климатическими изменениями, влияющими на температуру в регионе.
Ранее Вильфанд сообщил, что с 13 января в Московском регионе ожидается оттепель, в результате которой снежный покров практически полностью сойдет.
Метеорологи отмечали, что в Москве ожидается аномально теплая зима с температурой, превышающей норму на пять градусов в первые дни января, что предвещает раннюю весну и быстрое таяние снежного покрова.