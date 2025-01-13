Синоптики дали прогноз на Крещение

Tекст: Мария Иванова

В ночь Крещения температура в Москве будет минус 1-4 градуса, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что такие показатели на 4-5 градусов выше климатической нормы для этого времени года.

«Крещенская ночь в Москве будет с небольшими отрицательными значениями: минус 1-4 градуса. По сравнению с нормой такой показатель температуры выше на 4-5 градусов, теплая ночь», – отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что небольшое понижение температуры ожидается и в дальнейшем. Однако сильных морозов в Московском регионе не предвидится, что является аномальным для этого времени года. Вильфанд подчеркнул, что такая погода обусловлена текущими климатическими изменениями, влияющими на температуру в регионе.

Ранее Вильфанд сообщил, что с 13 января в Московском регионе ожидается оттепель, в результате которой снежный покров практически полностью сойдет.

Метеорологи отмечали, что в Москве ожидается аномально теплая зима с температурой, превышающей норму на пять градусов в первые дни января, что предвещает раннюю весну и быстрое таяние снежного покрова.