Москвичей предупредили об оттепели с полным таянием снега

Вильфанд сообщил о потеплении в Москве со среды до субботы с полным таянием снега

Tекст: Мария Иванова

Вильфанд сообщил, что в Москве и области начнется оттепель. С 13 января дневные температуры будут положительными, а ночные снизятся до минус 1-3 градусов, по области до минус 6. Оттепель продлится до 18 января, передает ТАСС.

В четверг в Москве ночные и дневные температуры составят от 0 до 4 градусов тепла. В пятницу и субботу ожидаются ночные температуры от минус 2 до плюс 3 градусов, дневные – от 0 до плюс 5.

«Это приведет к тому, что снежный покров сойдет», – отметил Вильфанд. Осадки возможны в виде дождей, но существенных осадков ждать не следует. Остаточный снег составит 1-2 сантиметра.

На юге Центрального федерального округа потепление будет более заметным. В регионах, таких как Тульская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская и Курская области, снег полностью растает из-за более высоких температур, на 1-2 градуса больше, чем в Москве.

Как сообщали синоптики ранее, в Москве ожидается аномально теплая зима с температурой, превышающей норму на пять градусов в первые дни января, что предвещает раннюю весну и быстрое таяние снежного покрова.

До этого сообщалось, что ожидается потепление до плюс 4 градусов с усилением ветра до 17 м/с, сопровождающееся дождем с мокрым снегом, что может привести к сильной гололедице и налипанию снега на провода и деревья.