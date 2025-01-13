Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.22 комментария
Москвичей предупредили об оттепели с полным таянием снега
Вильфанд сообщил о потеплении в Москве со среды до субботы с полным таянием снега
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе с 13 января ожидается оттепель, в результате которой снежный покров практически полностью сойдет.
Вильфанд сообщил, что в Москве и области начнется оттепель. С 13 января дневные температуры будут положительными, а ночные снизятся до минус 1-3 градусов, по области до минус 6. Оттепель продлится до 18 января, передает ТАСС.
В четверг в Москве ночные и дневные температуры составят от 0 до 4 градусов тепла. В пятницу и субботу ожидаются ночные температуры от минус 2 до плюс 3 градусов, дневные – от 0 до плюс 5.
«Это приведет к тому, что снежный покров сойдет», – отметил Вильфанд. Осадки возможны в виде дождей, но существенных осадков ждать не следует. Остаточный снег составит 1-2 сантиметра.
На юге Центрального федерального округа потепление будет более заметным. В регионах, таких как Тульская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская и Курская области, снег полностью растает из-за более высоких температур, на 1-2 градуса больше, чем в Москве.
Как сообщали синоптики ранее, в Москве ожидается аномально теплая зима с температурой, превышающей норму на пять градусов в первые дни января, что предвещает раннюю весну и быстрое таяние снежного покрова.
До этого сообщалось, что ожидается потепление до плюс 4 градусов с усилением ветра до 17 м/с, сопровождающееся дождем с мокрым снегом, что может привести к сильной гололедице и налипанию снега на провода и деревья.