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Тонкий лед внес коррективы в размещение крещенских купелей в Москве
Из-за тонкого льда купели на Крещение в Москве разрешили только у берега
В Москве на Крещение купели разрешено устанавливать только у берега из-за тонкого льда. Это вызвано высокими температурами, которые ожидаются в четверг и пятницу и составят до плюс трех градусов по Цельсию.
Как сообщает RT, руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов заявил о невозможности установки купелей в центре водоема на Крещение в Москве из-за тонкого льда. По его словам, в ближайшие дни в Москве ожидается потепление до плюс трех градусов по Цельсию.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также отметил, что настоящих крещенских морозов на праздник не предвидится. «Можно построить деревянную купель», – добавил он. Это связано с нестабильными погодными условиями и колебаниями температуры, которые могут сделать лед небезопасным для массовых мероприятий.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при организации купаний и учитывать текущие погодные условия. Организаторы должны уделить внимание безопасности участников, чтобы избежать несчастных случаев на воде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь православного праздника Крещения в Москве температура будет выше обычного на 4-5 градусов, составив минус 1–4 градуса, что значительно теплее привычных показателей для этого времени года. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе с 13 января ожидается оттепель, в результате которой снежный покров практически полностью сойдет.