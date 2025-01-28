Врач назвал любимое место клещей на теле детей

Врач сообщил о склонности клещей присасываться к волосистой части головы у детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает «Газета.Ru», доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов отметил, что у детей клещи чаще всего присасываются на волосистой части головы. Присасывание происходит безболезненно и может остаться незамеченным, пока клещ не насытится и не отпадет, оставляя за собой воспаление и зуд.

Коновалов подчеркнул важность закрытия головы ребенка для предотвращения присасывания клещей. Он также объяснил, что удаление клеща должно быть аккуратным, без отрыва тела насекомого от его головы, не следует использовать масло или пытаться раздавить его. Для извлечения можно использовать пинцет или специальное приспособление.

Специалист рекомендует обращаться в травмпункты, если не удается самостоятельно извлечь клеща. Это необходимо, чтобы избежать уничтожения клеща и последующего анализа на наличие инфекций. Чем дольше клещ остается на коже, тем выше риск передачи инфекций, однако быстрый его съем снижает вероятность заражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально теплая погода уже разбудила клещей в Сибири раскрывая их активность раньше обычного срока, и Роспотребнадзор предсказал раннее пробуждение клещей в этом году в связи с теплыми климатическими условиями.