Пять человек пострадали при атаках ВСУ на автомобили в Запорожье

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ранениях пяти мирных жителей в результате ударов украинских дронов по автомобилям.

Первая атака произошла на автомобильной дороге в направлении города Васильевки.

По словам Балицкого, дрон противника атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадали три человека: женщины 1980 и 1965 года рождения и мужчина 1965 года рождения.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Второй удар был нанесен по гражданскому автомобилю в районе села Новогоровка Токмакского муниципального округа.

В результате серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 года рождения. Балицкий отметил, что оба пострадавших находятся в реанимации.

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас на отделение реанимации в городе Васильевка в Запорожской области.