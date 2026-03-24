Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.
Пять человек пострадали при атаках ВСУ на автомобили в Запорожье
В результате атак украинских беспилотников на гражданские автомобили в Запорожской области ранены пять человек, двое из которых находятся в реанимации.
Как передает ТАСС, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ранениях пяти мирных жителей в результате ударов украинских дронов по автомобилям.
Первая атака произошла на автомобильной дороге в направлении города Васильевки.
По словам Балицкого, дрон противника атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадали три человека: женщины 1980 и 1965 года рождения и мужчина 1965 года рождения.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Второй удар был нанесен по гражданскому автомобилю в районе села Новогоровка Токмакского муниципального округа.
В результате серьезные травмы получили мужчины 1985 и 1978 года рождения. Балицкий отметил, что оба пострадавших находятся в реанимации.
