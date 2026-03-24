Дрон ВСУ атаковал реанимацию больницы в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дрон ВСУ атаковал центральную районную больницу Васильевки, пояснил губернатор, передает РИА «Новости».

По его словам, беспилотник неустановленного типа с боевым зарядом ударил по медицинскому учреждению.

В результате атаки было повреждено остекление окон. Жертв удалось избежать благодаря тому, что большинство пациентов находились в укрытиях, а экстренные службы сработали оперативно.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, последствия удара будут устранены в ближайшее время.

Ранее украинский беспилотник ударил по гражданскому медицинскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе. До этого киевский режим нанес удары дронами по зданию неработающего кафе в Энергодаре.