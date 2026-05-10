Tекст: Антон Антонов

«В поселке Ветеринарное наши военнослужащие сорвали провокацию противника. Украинские националисты сбросили с коптера свой флаг на одно из каменных зданий», –сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

ВСУ рассчитывали, что штурмовики «Северян» попытаются снять флаг «и вскроют свои позиции». Но «Северяне» передали информацию операторам FPV-дронов, которые с первого удара уничтожили украинский флаг.

Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня в День Победы. Однако ВСУ неоднократно нарушали перемирие, применяя беспилотники и артиллерию.

Кроме того, на Харьковском направлении под видом медицинских машин ВСУ подвозили припасы на позиции, сопровождая действия радиоигрой. Также сообщается, что на Великобурлукском направлении произошло боестолкновение между военнослужащими 113-й бригады теробороны ВСУ: «На пятый год боевых действий украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке».

На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ нанесли несколько неизбирательных ударов РСЗО по лесному массиву на российской территории. В Сумском районе противник неоднократно нарушал режим прекращения огня.

В районе Запселья подразделение 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинуло позиции, бросив оружие и броню. Это уже второй подобный случай за двое суток.

В селе Рясное солдаты 119-й бригады территориальной обороны ВСУ также попытались скрыться в лесу, после чего по ним открыли огонь свои же сослуживцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

