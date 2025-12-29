Депутат Горелкин: В Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram

Tекст: Алексей Дегтярёв

Парламентарий указал, что в России запретили продвижение рекламы через Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

По этой причине рекламодатели начали искать новые площадки, в тройку лидеров вошли VK, TikTok и Telegram.

Перспективы Telegram на российском рынке яснее, чем у прочих, платформа одной из первых поддержала закон о маркировке рекламы в Сети, и сейчас может предлагать официальную платформу для рекламы, размещение у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях.

«Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет», – указал депутат.

По его словам, крупные рекламодатели стали осторожнее планировать бюджеты на 2026 год, и часть их опасений разумна.

«Я уже писал, что политика самоограничения, которой придерживается TikTok, слишком затянулась и вызывает все больше вопросов», – отметил он.

Ранее Горелкин сообщал, что WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) могут запретить из-за утечки дипломатических переговоров.