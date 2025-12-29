Пожар начался на газопроводе в Закарпатье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пожар возник на магистральной газовой трубе в Мукачевском районе Закарпатской области, туда направили 21 спасателя и семь единиц пожарной техники, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В украинской прессе сообщили, что инцидент произошел не на компрессорной станции в селе Россошь, а на одном из участков трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

Местные жители слышали громкий взрыв, пламя заметили даже в других селах соседнего района.

Клапан на газопроводе перекрыли, останавливать подачу газа для местного населения не потребовалось.

В августе в Синельниковском районе Днепропетровской области оказались повреждены два промышленных объекта и газопровод, произошли пожары.