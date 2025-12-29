Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Пожар начался на газопроводе в Закарпатье
Огонь вспыхнул на участке магистрального газопровода в Закарпатской области Украины, местные жители услышали сильный взрыв, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям страны.
Пожар возник на магистральной газовой трубе в Мукачевском районе Закарпатской области, туда направили 21 спасателя и семь единиц пожарной техники, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В украинской прессе сообщили, что инцидент произошел не на компрессорной станции в селе Россошь, а на одном из участков трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород.
Местные жители слышали громкий взрыв, пламя заметили даже в других селах соседнего района.
Клапан на газопроводе перекрыли, останавливать подачу газа для местного населения не потребовалось.
