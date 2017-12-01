Госдеп решил взять на себя руководство мировым православием

Внешняя политика США со времен Битвы при лунном свете характеризуется двойными стандартами. Но теперь Госдепартамент, кажется, дозрел до откровенной шизофрении: суть его заявлений прямо противоречит сути его действий. На сей раз в центре внимания оказались церковные раскольники на Украине, которым американцы теперь помогают и словом, и делом.

Как застывшие механические часы два раза в сутки показывают правильное время, так и Госдеп США иногда выступает с абсолютно правильными заявлениями.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства», – провозгласила официальный представитель американского дипломатического ведомства Хизер Науэрт.

Именно об этом уже которое десятилетие говорит Русская православная церковь. Украина – ее каноническая территория независимо от государственных границ. Церковь вне политики – именно поэтому РПЦ, например, не поддержала просьбу абхазской церкви об отделении от грузинского патриархата, хотя официальная Москва признала независимость Сухума.

На Украине возможность православных «исповедовать свою веру без вмешательства правительства» находится под угрозой уже более четверти века – с тех самых пор, как первый президент «незалежной» Леонид Кравчук активно поддержал раскольника Денисенко (Филарета), придумавшего и реализовавшего идею «Киевского патриархата».

Однако, произнеся абсолютно верную фразу о том, что исповедование веры должно происходить без какого-либо вмешательства правительства, Науэрт также заявила, что Госдеп поддерживает «способность православных религиозных лидеров и прихожан Украины провести автокефалию в соответствии с их убеждениями». А дальше там дежурное про «российскую агрессию на востоке Украины», можно не читать.

В связи с этим возникает вопрос – а разве Госдеп не правительственный орган? Правительственный, разумеется. Следовательно, «поддержка автокефалии» с его стороны – это вмешательство правительства (причем иностранного) в религиозную свободу граждан Украины?

Напомним, что неделю назад Филарет был торжественно принят в Госдепартаменте и «при участии» посла Украины в США Валерия Чалого провел встречу с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во время которой «были обсуждены вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также значение для национальной безопасности Украины возникновения признанной Вселенским православием независимой единой поместной Православной Церкви» (цитата дана по сайту раскольничьего «патриархата»).

Это тоже очень похоже на вмешательство правительств – американского и украинского – в чисто религиозный вопрос. При этом религия увязывается с «национальной безопасностью», а это уже что-то из разряда антиутопий про тоталитарные государства будущего.

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Визит Филарета в США широко освещался в СМИ, в том числе в иностранных СМИ. Грузинскому телеканалу «Рустави-2» раскольник заявил, что Грузинская православная церковь «должна поддержать нас, я не вижу причин, по которым мы не должны быть вместе». «Россия напала на Грузию и на Украину, мы одинаково пострадали и должны молиться вместе. Мы надеемся, что церковь Грузии присоединится к нам в этих молитвах», – заявил Филарет.

Дочери покойного Бориса Немцова Жанне, работающей ныне на DW, Денисенко тоже дал пространное интервью. Примечательно, что Немцова безуспешно пыталась убедить его в том, что подчиняться Константинополю для киевского патриархата лучше, чем подчиняться Москве, потому что «в России – Путин». Но раскольник отказался, подчеркнув, что от Константинополя Киеву нужна исключительно независимость.

Отметим, что Украинская православная церковь Московского патриархата обладает настолько широкой автономией, что говорить о каком-либо «подчинении» невозможно.

В этом же интервью Филарет продемонстрировал умение читать мысли других людей на расстоянии, заявив, что Путин мечтает «возвратить под свое влияние бывшие государства социалистического лагеря, то есть все прибалтийские республики, Польшу, Румынию, Болгарию». Непонятно, чем хуже Венгрия, Чехия со Словакией, а главное – Восточная Германия, но телепату Филарету, конечно, виднее.

Под конец беседы Немцова попыталась добиться от раскольника слов поддержки в адрес ЛГБТ, но заявление вышло странное: гей-браки раскольник почти что одобрил, а вот самих геев – нет:

«Сексуальные браки мужчины с мужчиной могут допускаться, но не считаться, что это правильно, что это – добро. Это есть грех».

Еще одно обширное интервью с Филаретом опубликовал сайт «РБК-Украина». В нем раскольник, в частности, сообщил, что стал священником с разрешения КГБ, потому что «при Советском Союзе без согласия КГБ не назначался ни один священник».

Еще один громкий тезис Филарета заключался в том, что украинской автокефалии «противодействует Москва». Это ложь, что именно Москва. Помимо известной позиции киевского митрополита Онуфрия, имеется заявление наместника Святогорской лавры, викария Донецкой епархии митрополита Арсения. По его словам, Святогорская, Киево-Печерская и Почаевская лавры «категорически против автокефалии». При этом митрополит посоветовал политикам решать государственные вопросы, а решение церковных оставить канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

В конце своего интервью «РБК-Украина» Филарет обратился со словами благодарности к Петру Порошенко: «В историю президент Порошенко войдет, независимо от того, переизберут ли его на второй срок. Нельзя будет вычеркнуть из истории то, что именно ему удалось добиться автокефалии для Украинской церкви. Предыдущие президенты тоже этого хотели, но не достигли, а Порошенко – достиг».

Самое время вновь напомнить о словах представителя Госдепа: «Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства».

Достижение автокефалии президентом, а не религиозными деятелями – более серьезным вмешательством правительства в дела религии будет разве что провозглашение Петра Порошенко главой украинской церкви по аналогии с Генрихом VIII, который объявил себя главой английской церкви, чтобы добиться развода, которого ему не давал папа римский.

Политика США всегда отличалась двойными стандартами, но в данном случае это даже не двойные стандарты, а прямое противоречие собственным заявлениям. Госдеп как правительственный орган активно вмешивается в религиозную ситуацию на Украине и поддерживает раскольников, которые появились в стране исключительно благодаря поддержке властей.

Фактически американское внешнеполитическое ведомство берет на себя функцию внешнего управления православием – как через подконтрольный ему Константинопольский патриархат, так и через раскольничий Киевский.

Даже интересно, как скоро прихожане этих церквей начнут поминать на службах действующего главу Госдепа наравне с церковными иерархами.