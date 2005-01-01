США приступили к проматыванию символического капитала

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17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
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Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета

Уже в следующем году европейские пользователи интернета могут столкнуться с серьезными ограничениямиФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Евросоюз готовится шокировать мир законом, вводящим жесткую фильтрацию всего, что попадает в интернет. Под угрозой свободное распространение информации, карикатуры и мемы, научный и культурный обмен. Эта «цензура роботов» заставляет вновь вспомнить о предложениях по переводу российского сегмента интернета на «китайский путь развития». Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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США приступили к проматыванию символического капитала

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинские политики готовы признавать за Константинополем любые притязания, учитывая, что религиозные вопросы эту аудиторию интересуют мало. Это создает возможность для Константинополя немедленно урвать кусок – но какой ценой? Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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          Сергей Худиев

          США приступили к проматыванию символического капитала

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 17 сентября 2018, 10:04

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          Уже некоторое время на разных площадках обсуждается визит посла США по особым поручениям и вопросам международной религиозной свободы в Киев и его беседа с президентом Порошенко, в ходе которой посол, господин Сэмюэл Браунбек, «заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь».

          Конечно, господин посол не мог не знать, что весь проект «автокефалии» осуществляется по инициативе государства, и даже патриарх Варфоломей говорит о том, что действует по просьбе «досточтимого правительства Украины». Это факт, который не зависит от чьих-либо симпатий или оценок.

          С просьбой о предоставлении автокефалии церкви обратились именно государственные чиновники. Те самые, которые говорят об украинской православной церкви (пребывающей в общении с Московским патриархатом) как о «щупальцах врага», которые надо обрубить, и «упырях», которые должны «убираться с украинской земли».

          Можно горячо поддерживать украинское правительство, но невозможно при этом не знать, что эти его действия являются крайне грубым нарушением принципа свободы вероисповедания. В демократических правовых светских государствах, каковым по конституции является Украина, гражданские власти просто не имеют права заниматься учреждением каких-либо религиозных сообществ. В демократических правовых государствах немыслимо, чтобы государственные служащие объявляли религиозную общину, объединяющую миллионы граждан страны, «упырями» и «щупальцами врага».

          Тем не менее господин посол все это полностью поддержал. Это, с одной стороны, вполне понятно – а чего бы вы хотели? Дипломат – это посланник государства, государство занимается не воплощением возвышенных принципов, а отстаиванием глубоко практических интересов.

          Фото: facebook.com/petroporoshenko

          Вместе с тем нельзя сказать, что принципы не играют никакой роли в политике. Мы можем провести аналогию с коммерцией – цель любой корпорации состоит в извлечении прибыли для своих акционеров. Но достижение этой цели требует приобретения того, что называется «символическим капиталом», – репутации, престижа, уважения, доверия как потребителей, так и торговых контрагентов. Просто взять и кинуть потребителя – мало ли что у нас на сайте написано, на заборе тоже чего-то написано, а там дрова лежат – в кратчайшей перспективе может оказаться выгодным. Но это оборачивается утратой доверия и разорением – причем довольно скорым.

          Для политика, хотя его цели диктуются не принципами, а интересами, тоже важно поддерживать доверие в других людях – в избирателях, в контрагентах по переговорам, в жителях тех стран, на положение дел в которых он хотел бы повлиять. Еще Римская империя, обладая подавляющей военной и экономической мощью, не забывала и о пропаганде и постоянно напоминала подданным о тех благах, которые им приносит правление Рима. Причем эта пропаганда, как правило, не лгала, а просто заостряла внимание людей на объективно положительных сторонах римского владычества.

          Забота о символическом капитале особенно актуальна для Америки, которая постулирует себя как государство, основанное на принципах и ценностях, и которое постоянно обосновывает свои действия на международной арене желанием продвинуть эти принципы по всему миру. Мол, наши ценности принесли нам свободу, порядок и процветание, и, побуждаемые человеколюбием, мы желаем водворить их во всем мире.

          Конечно, в реальности ни корпорация, ни государство не следуют принципам – и в ситуации конфликта между принципами и интересами неизменно выбирает интересы. Оказавшись перед выбором, «ослабить геополитического оппонента или соблюсти высокие принципы свободы и прав», державы склонны выбирать первое.

          Но это неизбежно связано со снижением символического капитала. Это подрывает доверие к представителям державы как к носителям принципов.

          Более того, режущий контраст между громогласными претензиями на высокие принципы и весьма откровенной и грубой realpolitik производит особенно отталкивающее впечатление. Когда политик отстаивает интересы своего государства и прямо говорит об этом, к этому можно отнестись с уважением. Как говорили в эпоху наполеоновских войн, я честный человек и служу своему государю, неприятель честный человек и служит своему государю. Но когда realpolitik выдается за бескорыстную заботу о благе всего человечества, продиктованную высокими идеалами, это не вызывает ничего, кроме изжоги.

          Когда дипломат, позиционирующий себя как защитник свободы религии по всему миру, одобряет грубый и очевидный случай вмешательства государства в религиозные дела, это сразу дает понять, что ни он, ни, увы, государство, которое он представляет, никакую свободу вероисповедания защищать и в мыслях не имеет – даже ради сохранения символического капитала.

          Другой яркий пример проматывания символического капитала – это патриарх Варфоломей, только его ситуация хуже. Ни военных, ни экономических ресурсов у него нет, собственно, весь его капитал – символический. Он состоит в готовности людей верить его притязаниям на пастырство над всем православным миром.

          В условиях острого конфликта украинские политики (и националистически настроенная часть электората) готовы приветствовать любую поддержку – и признавать за Константинополем любые вообще притязания, учитывая, что собственно религиозные вопросы эту аудиторию интересуют мало. Это, конечно, создает возможность для Константинополя прямо сейчас, немедленно урвать кусок – но какой ценой?

          Человек войдет в историю как устроивший раскол в мировом православии, утративший общение с по меньшей мере самой многочисленной из поместных православных церквей – и все это не из-за каких-то принципиальных вероисповедных вопросов, а исключительно с целью урывания куска в нестабильном регионе.

          Мы в России, конечно, можем и должны указать послу по вопросам международной религиозной свободы на его крайнее лицемерие – и постоянно обращать на это внимание на всех доступных площадках.

          Но у нас самих есть определенная уязвимость. «Поправки Яровой» в тех своих частях, которые касались миссионерства, привели (хотели их авторы того или нет) к явным нарушениям религиозной свободы по отношению к вероисповедным меньшинствам. Конечно, далеко не таким масштабным, как те, которые поддерживает господин посол, но все же заметным. Наши аргументы были бы гораздо сильнее, если бы свобода вероисповедания в нашей собственной стране безусловно соблюдалась.

          Но в любом случае нам стоит при любой возможности обращать внимание на очевидное несоответствие поведения США принципам, которые они декларируют. Дело не в том, что политики могут устыдиться и изменить свое поведение, – это не так, – а в том, что они могут быть заинтересованы в сохранении некоторого символического капитала. Если же нет – то пускай они заслуженно лишатся этого ресурса.


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