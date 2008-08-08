Константинополь открыл новый фронт против русских священников

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14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании «дела Скрипалей»Фото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...

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Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Роман Силантьев

          Константинополь открыл новый фронт против русских священников

          Роман Силантьев
          религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
          		 14 сентября 2018, 18:55

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          В последнее время в ряде средств массовой информации, а также в социальных сетях появляется информация о том, что греческое консульство в Москве отказывает в выдаче виз российским священникам или предоставляет не трехлетние, как обычным туристам, а месячные визы, или даже на несколько дней.

          Первым о визовой проблеме написал на своей страничке в «Фейсбуке» настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Он в конце мая получал греческую визу: его жене дали ее на три года, а ему – всего на месяц, хотя он просил трехгодичную. При этом в визовом центре ему было неофициально указано, что трехлетнюю визу он не смог получить именно потому, что власти Греции «по каким-то причинам» предпочитают не выдавать их священникам. Если бы он запросил визу просто как пенсионер или член Союза журналистов, то таких проблем бы не было.

          Отец Владимир подчеркнул, что был до этого в Греции уже не менее 15 раз, и обвинил власти страны в «грубейшем нарушении» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в дискриминации. Он заявил, что многие российские священнослужители жаловались на то, что в последние полгода сталкивались с подобными ситуациями – визу давали максимум на месяц либо вообще отказывали.

          Другой священнослужитель, протоиерей Василий Биксей из Москвы, заявил, что этим летом планировал провести отпуск с семьей в Греции, визы дали всем членам его семьи, но ему самому отказали. В конце июля в визе было отказано еще одному московскому священнику, заместителю председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению отцу Александру Алешину.

          Краснодарский протоиерей Василий Плиска рассказал, что запрашивал у греческого консульства визу для многократного въезда, но получил краткосрочную на 45 дней. Отец Василий хотел поехать на Афон, однако в визовом центре, не скрывая, ему сообщили, что если раньше ему могли бы дать визу на два–три года, то сейчас – только на 45 дней. И это решение греческих властей.

          Фото: Yiorgos Karahalis/Reuters

          Самым резонансным случаем стал отказ со стороны консульского отдела посольства Греции в шенгенской визе постоянному члену Священного синода РПЦ, управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, планировавшему совершить паломническую поездку на гору Афон. Со ссылкой на управделами патриархии сообщается, что «Владыка Варсонофий уже многие годы совершает осенью паломничество на Афон, однако на этот раз ему отказали в получении визы».

          Мы видим, что случаи отказа в выдаче визы в Грецию священнослужителям из России не единичны, а приобретают системный характер.

          Из неофициальных источников сообщается, что сотрудникам греческого консульства и визовых центров в Москве дано негласное указание обращать пристальное внимание на лиц, которые по внешнему виду походят на православных священнослужителей. Таким образом наличие бороды и мягкая речь стали признаками человека, нахождение которого на территории Греции нежелательно.

          В августе МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам Русской православной церкви. Однако ответ так и не поступил.

          Многие клирики РПЦ едут в Грецию в первую очередь не для того, чтобы погреться на греческих пляжах, а посетить святыню православного мира, расположенную на греческой земле, – святую гору Афон. Однако чтобы попасть в это место, необходимо иметь не только греческую визу либо визу одной из стран шенгенского соглашения, но и специальное разрешение – диамонитирион, которое выдает паломнический офис святой горы в Салониках. При этом нужно иметь в виду, что Афон находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата, который вступил в открытый конфликт с Русской православной церковью.

          Выдача диамонитирионов полностью зависит от воли Константинополя: кому захочет дать – даст, не захочет – убеждать чиновников салоникского офиса бесполезно. Фанар (квартал в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха) решил закрыть Афон для паломников из России, не выдавая им разрешительный документ. Кстати, такие документы священникам из Москвы также не выдаются вот уже несколько месяцев. По времени это как раз совпадает с визовыми препятствиями. Совпадение? Маловероятно. Скорее всего, это свидетельствует о негласном сговоре Константинопольской патриархии с греческими властями.

          Вся эта «визовая артподготовка», начавшаяся примерно в апреле – мае текущего года, странным образом совпала с апрельским обращением президента Украины Петра Порошенко, депутатов Верховной рады и представителей раскольнических группировок к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинскому православию и тем самым создать на Украине «независимую поместную православную церковь», а также решимостью Фанара начать процесс предоставления автокефалии. Фанар, конечно, понимал, что такие действия означают начало прямого противостояния с Московским патриархатом, а потому начал с «визового фронта» против российских священников.

          Может возникнуть вопрос: а как связаны между собой Константинопольская церковь, административный центр которой расположен в Турции, и греческие власти?

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




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          Следует отметить, что важную роль играет греческая солидарность (патриарх Варфоломей, иерархи, священники и паства Константинопольского патриархата преимущественно греки), поддерживаемая афинскими властями. К этому нужно присовокупить и внешний фактор. Дело в том, что патриарх Варфоломей и его церковь отнюдь не самостоятельны: они инструмент в руках глобалистских сил, центром которых являются Соединенные Штаты.

          Дискриминация в отношении клириков РПЦ (об этом говорят и греческие СМИ) увязана с тем обстоятельством, что два года назад послом США в Греции был назначен один из творцов украинского евромайдана Джеффри Пайетт. Практически сразу после своего назначения он посетил гору Афон, но не с паломническим визитом, а с «инспекционным».

          Существуют подозрения, что в ходе этой поездки американский посол прямо потребовал прекращения сотрудничества афонских монастырей с Русской православной церковью.

          Добавим к этому, что сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно греческая общественность с большим удивлением узнала из ничем не обоснованных заявлений ряда СМИ, что Россия якобы направляет в Грецию «шпионов в рясах».

          Напрашивается вывод, что за проектом украинской автокефалии, настойчиво продвигаемым Константинопольским патриархатом, стоят американские элиты, действующие через своих агентов влияния, близких к руководству Фанара. США все более открыто показывают свою роль в реализации проекта украинской автокефалии, целью которой является углубление раскола между Украиной и Россией.

          Константинополь, агрессивно продвигающий свое господство в православном мире, действует беспардонно и нагло, унижая своих же собратьев – иерархов и священников из России. Такая политика открытой дискриминации по принципу юрисдикционной принадлежности ведет в тупик, для выхода из которого понадобится и время, и немалые силы. Она навязывает православной церкви внутреннюю конфронтацию, разделяет и ослабляет православие. Тем более печально, что происходящее не ошибка, а сознательный выбор Фанара.


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