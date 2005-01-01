Лидер украинских раскольников Филарет посетил Госдеп США

Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет посетил Госдеп США, чтобы встретиться с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчелом.

Визит состоялся в среду, сообщает УПЦ КП.

На встрече с Митчелом Филарет и посол Украины в США Валерий Чалый обсуждали «вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивания территориальной целостности».

Также они поговорили о значении создания «независимой единой поместной православной церкви» для национальной безопасности Украины.

Ранее большинство опрошенных УПЦ МП негативно оценили назначение экзархов Константинопольского патриархата на Украине.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупреждал, что в случае легализации раскольнических организаций против канонической церкви на Украине будет развязана настоящая полномасштабная война.