Украинские русофобы уничтожают друг друга

Что значит увольнение русофобки Ирины Фарион из львовского университета

Tекст: Николай Стороженко

Выгнали из СС за антисемитизм, из борделя – за разврат. Именно такие анекдотические аналогии напрашиваются по поводу сюжета с теперь уже бывшим профессором одного из украинских университетов Ириной Фарион. Она уволена после резких высказываний в адрес бойцов националистического батальона «Азов», которые все еще смеют говорить по-русски. «Я не могу назвать их [русскоязычных военнослужащих армии Украины – прим. ВЗГЛЯД] украинцами», заявляла Фарион. Получился скандал.

Несмотря на шквал критики и даже обращения украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, положение Фарион еще недавно выглядело прочным. «Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать, изучить моральные и этические аспекты ситуации и дать свое заключение. Есть четко определенные основания для того, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет», – говорила проректор по стратегическому развитию университета Лилия Жук 14 ноября.

Однако уже на следующий день такие основания, похоже, появились: СМИ сообщили, о том, что за Фарион взялась СБУ. Взялась, очевидно, после повторного обращения Лубенца (13 ноября). И, судя по позиции министра образования Украины Оксена Лисового, увольняли ее именно из-за скандала с «азовцами»: «Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, не место в системе образования».

И все же, в чем масштаб события?

Повивальная бабка войны

Сравнение, конечно, всегда несправедливо. Но если пытаться найти сопоставимую фигуру в российской политике, то Фарион – это украинский Жириновский. Причем не только по количеству и качеству скандалов, но и по точности прогнозирования. Так, выступая летом 2014 года перед батальоном украинских добровольцев «Сич», Фарион заявила: «Это не АТО, это война. Возможно, третья мировая, только ее так еще никто не называет. И очень важно, чтобы в третьей мировой войне Украина стала острием, … с которого начнется большая победа».





В политику Фарион пришла поздно. Лишь в 2005 году стала членом радикальной партии «Свобода», что по тем временам было пощечиной общественному вкусу. Записные «патриоты» вступали в политпроекты Ющенко и Тимошенко. А в «Свободу» после известного спича ее лидера Тягнибока на горе Яворына («Они [УПА* – vz.ru] не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и с другой нечистью…») шел не конъюнктурщик, а убежденный ненавистник русских. Сторонник (будущей) гражданской войны.

Это теперь русофобия, по сути, превратилась на Украине в профессию с массой вариантов монетизации: воюй, посылай других воевать, разводи граждан России на деньги в мошеннических кол-центрах. А тогда, 18 лет назад, люди вроде Фарион годами бились головами в стену. В то время как простые украинцы, ради которых персонажи вроде Фарион раз за разом пролетали мимо Верховной рады (народным депутатом она стала только в 2012 году после двух провальных кампаний), смотрели на эти потуги и говорили: «Боже, яке кончене».

Всенародная известность к Фарион пришла после всем известного посещения детского садика, во время которого политик выявляла детей с неукраинскими именами (Алена, Маша, Миша) – и тут же предупреждала, что с такими именами им нужно «…собирать чемоданы и выезжать в Московию».

Вообще детсады для Фарион – что-то вроде первой линии обороны в ее третьей мировой. Она явно считает, что маленькие украинцы уже с садика должны ненавидеть всех «не таких» детей. «Мой Дмытрык, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит «привет». И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: «Бабушка, в садике есть москаль». А бабушка говорит, что москаля надо уничтожать», – откровенничала она в январе 2023-го.

Все знают о тяжелом положении православной церкви на Украине, попытках Порошенко, а затем и Зеленского загнать всех в так называемую ПЦУ. Но мало кто уже помнит, что Фарион была последовательной сторонницей этого религиозного конфликта еще в начале своей политической карьеры.

И не только его. Постмайданная власть Порошенко и Зеленского реализовала многие идеи Фарион: запрет Компартии Украины, зачистку информационного пространства от российских СМИ, люстрацию, тотальное вытеснение русского языка из публичного пространства. С этой программой Фарион и ее однопартийцы шли на выборы во времена, когда Порошенко был министром в правительстве Януковича. А Зеленский работал дежурным клоуном на телеканале Коломойского.

Важный момент. Украинских националистов нередко изображают недалекими людьми, которые только вчера слезли с Говерлы. По крайней мере в отношении Фарион это не так.

Доктор филологических наук. Есть ли у ее научных работ какая-то ценность – вопрос филологам, но сами работы есть. Как и 30-летнее преподавание во «Львовской политехнике», из которой ее выгнали и куда она намерена восстанавливаться через суд. В ее случае ненависть к русским не просто животная, она поставлена на научную основу. Продумано, прожито, выстрадано. Сварено и настояно – как ядовитое ведьмино зелье. И на протяжении 30 лет вкладывалось в головы студентов, которые теперь сидят в окопах под Авдеевкой.

«Люмпены с Востока Украины никогда не станут украинцами» – тезис из ее предвыборного интервью 2011 года. Вот он, ответ на вопрос, с кого и с чего началось расчеловечивание Донбасса и гражданская война.

И многое другое. В каком-то смысле Зеленский сидит на плечах Фарион. Она – повивальная бабка войны, сделавшая Зеленского известным всему миру. И эту бабку он теперь выгнал на мороз.

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Впрочем, увольнение Фарион не означает, что отношение к русскому языку на Украине изменится. Достаточно вспомнить, что в этот же день в Киеве сносили памятник Пушкину. И это удачное совпадение как раз позволит объяснить случившееся на примере.

По вопросу русского языка, как и по любому другому, «гавкать» имеет право только нынешняя власть: Зеленский и его офис. Все остальные (с их санкции) имеют право лишь подгавкивать. Ну а на примере Фарион террариуму украинских политиков показывают, что будет за попытки гавкать без санкции. Тем более на «Азов» – ручных радикалов Зеленского. В этом смысле перед нами естественный отбор: ненавистники русского на Украине уничтожают друг друга. Однако радоваться рано – это значит, что на смену одним ненавистникам просто приходят другие.