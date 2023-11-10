Искоренение русских на Украине нашло поддержку в Евросоюзе

Tекст: Николай Стороженко

Обычно, говоря «осеннее обострение», подразумевают сезонные всплески разного рода психических заболеваний. Однако на этой неделе обострение коснулось проблемы русского языка и русских на Украине. Нет, в этот раз не о полоумной Фарион, а о Венецианской комиссии и вице-премьер-министре Украины Ольге Стефанишиной, договорившейся о культурном геноциде русских на Украине.



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«В Украине нет российского [национального] меньшинства, его не существует. Нет никакого особенно юридически оформленного сообщества, идентифицирующего себя как российское [национальное] меньшинство. Есть граждане Украины, говорящие на русском языке». Смелое «открытие» на стыке сразу нескольких научных дисциплин? Увы, проблема имеет свою историю.

Еще до начала СВО Зеленский протащил через Верховную раду один любопытный закон: о коренных народах Украины. А вскоре после этого Конституционный суд Украины опубликовал решение, согласно которому «...русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица».





Мы тогда об этом писали, но кратко напомним, из-за чего вдруг у Зеленского начали отбирать у русских право считаться не то что коренным народом Украины, но и этническим меньшинством. Дело в ЕС, куда Украина так мечтает вступить. Но есть ряд условий. Одно из них: в европейском обществе нужно себя прилично вести. А украинцы вели себя непристойно, принимая дискриминационные законы, лишающие этнические меньшинства права и возможностей учить детей на родном языке. Прежде всего это было направлено против русских.

История эта тянулась еще со времен Порошенко. И вот у Зеленского тогда придумали схему. Сначала поделили меньшинства на «правильные» (из ЕС) и «неправильные» (русских). А когда и это не сработало, решили сделать вид, что такого меньшинства вообще нет.

А раз нет, то и права им не положены.

И вот теперь мы видим, как Еврокомиссия согласилась с придуманным в Киеве подходом. Еврочиновники дали понять, что любые ущемления языковых прав «несуществующего» русского меньшинства не будут рассматриваться как препятствие в переговорном процессе о вступлении в ЕС.

Иначе говоря, Украина истребляет русских юридически, а Европа ей в этом активно помогает. Поэтому Стефанишина и говорит по поводу позиции Европы предельно откровенно: «Я очень рада».

Русский язык – не для всех



Но пани Стефанишина на этом не остановилась: «Я одесситка: я хочу – говорю на русском языке, хочу – не говорю на русском языке. Мне для этого не нужны ни москали, ни Венецианская комиссия». И это откровение весьма кстати.

Во-первых, она почти дословно повторила позицию раннего Владимира Зеленского. Он тоже на просьбу прокомментировать ситуацию с русским языком на Украине обычно говорил: «Да нормально все. Вот же я с вами по-русски говорю, так ведь?»

Во-вторых, это один в один недавний скандал между Фарион и боевиками «Азова» (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ). У которых, оказывается, есть право говорить по-русски. И даже целый омбудсмен оперативно прибежал это право защитить. Но как-то так получается, что право говорить на русском возникает очень избирательно. Оно есть у Зеленского, у Стефанишиной, у нацистов из «Азова». Но когда то же самое пробуют сделать рядовые украинцы, им в лицо суют законы «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «Об образовании»:

– заговорил с пассажиром по-русски – увольнение;

– попросил овощей на рынке на русском – обругали и прогнали;

– общаешься на переменке с одноклассником – шпрехенфюрер бдит!

Получается, что реальное право использовать русский на Украине есть лишь у небольшой прослойки граждан – тех, кто активно способствует его искоренению.

Головная боль для ЕС

Занятно, что даже такая сладкая морковка, как обещание членства в ЕС, не смогло убедить украинцев закрыть языковой вопрос навсегда. А ведь выглядеть это будет презанятно. ФРГ, Италия, Франция, Испания, Греция – везде живут русские. И везде они считаются этническим меньшинством – с полагающимся им небольшим пакетиком прав. Ровно таких же, как и прочих меньшинств. И только в стремящейся в ЕС Украине никаких русских нет. Ладно.

Но вот приняли Украину в ЕС. И ничего же не поменяется. По крайней мере, со стороны Украины. Смогут ли еврочиновники внятно растолковать этот казус? Почему от Лиссабона до Таллина русские есть и только на Украине их нет?

К несчастью для Украины, во всех этих случаях речь идет не только о русских, но также о гражданах стран Евросоюза. И составляющим его странам приходится блюсти марку. И вряд ли права этнически русских удастся избирательно урезать. Так, чтобы во всех странах ЕС у них были какие-то минимальные права (книгу сказок ребенку купить), а на Украине даже этой малости они были лишены.

В свою очередь, это сулит Украине непростой выбор. Либо накануне долгожданного членства придется все же наступить на горло собственной песне – «признать» существование русских на Украине; обеспечить им какой-то минимум прав. Либо на самом деле никто не собирается Украину никуда принимать. А вся канитель затеяна лишь затем, чтобы побудить Украину перестать ущемлять права венгерской, польской, румынской и прочих диаспор. Последнее, впрочем, несет Украине утешительный приз: можно будет и дальше доказывать всему свету, что никаких русских на Украине нет.