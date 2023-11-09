Как Евросоюз обманывает Зеленского

Кремль назвал обещания о вступлении Украины в ЕС «морковкой, которая привязана впереди повозки»

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Украине дают зеленый свет на вступление в ЕС. Именно так киевские власти и европейские чиновники преподносят недавнее решение Еврокомиссии, в рамках которого она рекомендует Европейскому совету (чье заседание пройдет 14-15 декабря) немедленно начать переговоры о евроинтеграции Украины.



По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, конкретные сроки будут зависеть от того, как быстро в Киеве выполнят условия для вступления – то есть проведут серию реформ в судебной, налоговой и прочих сферах. Которые Киев выражает готовность проводить. «Мы продолжаем трансформацию нашего государства, чтобы быть готовыми реально к полноправному вступлению в Евросоюз, чтобы адаптировать все наши институции, все наши стандарты по европейским правилам», – заявил Владимир Зеленский. Европейские чиновники и украинские политики публично сходятся во мнении, что речь идет о нескольких годах.

И самым серьезным препятствием они называют позиции некоторых европейских стран, которые, мол, мешают вступлению. «Мы сегодня уже видим, что некоторые страны или даже некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь протискать какие-то свои личные пожелания в документы, которые готовятся Европейской комиссией. Также мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса Украины и, скажем так – обесценить некоторые из наших усилий», – цитируют украинские СМИ слова вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Речь прежде всего идет о двух государствах. Во-первых, Венгрии, которая крайне недовольна ситуацией с соблюдением прав этнических венгров на Украине. Во-вторых, о Польше, которая требует от Киева дебандеризации, а также эксгумации тел жертв Волынской резни (то есть массовых убийств украинскими нацистами поляков на Западной Украине). «Без решения этого вопроса Украине не следует и мечтать о том, что она вступит в ЕС», – пояснил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Украинские и европейские чиновники публично дают понять, что эти вопросы не помешают евроинтеграции Украины – в частности, решению Евросовета о старте переговоров с Киевом. «Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться», – цитирует издание одного из еврочиновников.

Однако на самом деле никакого «зеленого света» Украина не получит – даже если Евросовет и даст добро на переговоры. Для вступления в Евросоюз у Украины как не было, так и нет целого ряда обстоятельств. Времени, привлекательности, а также банальной готовности большинства стран – членов ЕС (а не только Польши и Венгрии) ее принимать.

«Начало переговоров – это еще далеко не вступление. Такие переговоры годами идут с Турцией, и ни к чему они не привели. Сейчас они идут с целым рядом балканских стран, которые должны войти в ЕС раньше Украины. Но и им «зеленый свет» никто не зажег», – напоминает газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Турция вела переговоры 50 лет – и не исключено, что Украина побьет рекорд. Если, конечно, столько лет проживет – я думаю, что уже через несколько лет никакой Украины не будет. Это нежизнеспособное государственное образование. То, во что ее превратили, уже нельзя оставлять – это, по сути, нацистская диктатура в самом худшем виде. И Москва просто не может себе позволить иметь на границе настолько враждебную, непримиримую и реваншистскую страну», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

С экономической точки зрения (а ЕС, напоминаем, является экономическим блоком) Украина, как член, Европе тоже не интересна. Подписанное между Киевом и Брюсселем соглашение об ассоциации уже позволяет европейцам выкачивать с Украины все нужные ресурсы, поэтому Европе нет никаких резонов брать на себя в отношении Украины какие-то обязательства экономического и социального характера. Тем более обязательства неподъемные.

«Киев не может выполнять критерии евроинтеграции – экономическая ситуация не просто плохая, но еще и будет дальше ухудшаться.

Даже если, условно говоря, завтра закончится СВО. Во-первых, идет серьезный отток населения, и Украина превращается в мизерный даже по европейским масштабам рынок. Ужасное соотношение возрастных категорий – идет большой отток молодежи. Во-вторых, колоссальный дефицит бюджета», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Кроме того, не стоит забывать, что в ЕС есть важный принцип – вся Европа обязана доводить страну-новичка хотя бы до каких-то среднеевропейских экономических показателей. Европейцы помнят, сколько денег они потратили на восточноевропейских членов – и не хотят новых нахлебников. «ЕС просто надорвется экономически, пытаясь приблизить Украину к уровню хотя бы Болгарии – беднейшей из стран ЕС», – считает Вадим Трухачев.

Неудивительно, что при таких условиях желающих принимать Украину в ЕС крайне немного. И слова евробюрократки Урсулы фон дер Ляйен и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Украина должна быть членом ЕС, в реальности ничего не значат. «Когда какие-нибудь политики говорят о том, что видят у Украины европейское будущее – это не означает, что параметры вступления согласованы и государство дает добро. Страны высказываются следующим образом: «при выполнении таких-то условий вступление возможно, при таких-то – невозможно», – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

А условия выдвигают неисполнимые. Противниками украинского нацизма в Европе являются не только Варшава и Будапешт. «Проблема нацменьшинств существует с Венгрией, Румынией и Болгарией. А проблема героизации Бандеры – с Польшей, а также Чехией и Словакией (для которых ОУН*-УПА* – преступники, которых в стране ЕС просто не могут героизировать). Все они используют факт таких переговоров в своих интересах и спуску Украине не дадут», – говорит Вадим Трухачев. И это первое препятствие, идеологическое.

Но есть и второе обстоятельство, может быть, более важное – финансовое. «По-настоящему прием Украины в ЕС поддерживают только три страны – Литва, Латвия и Эстония. Из соображений, чтобы насолить России. Против – все остальные. Более богатые – потому что не хотят содержать Украину. Более бедные – потому что не хотят лишаться дотаций из фондов ЕС, которые бы явно перенаправили большому и очень бедному новичку», – продолжает Вадим Трухачев.

Поэтому никакого «зеленого света» нет. А само решение о начале переговоров о вступлении было принято исключительно моральной поддержки ради.

Именно так это воспринимают и в российском руководстве – как пустые обещания, которые Брюссель дает киевскому режиму. «Речь идет о морковке, которая привязана впереди повозки», говорит по этому поводу представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас много стало сомнений, которые деморализуют украинское общество. Сомнений в победе, в послевоенном восстановлении, в способности удержать территории, в смысле продолжения борьбы. Эти сомнения демотивируют людей сражаться дальше. А вот когда им покажут призрачный огонек надежды, то энтузиазм может появиться», – резюмирует Дмитрий Офицеров-Бельский.