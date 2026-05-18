  Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    18 мая 2026, 08:58 • Новости дня

    Системы ПВО сбили шесть беспилотников над Воронежской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть украинских БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев.

    В результате ночной атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Глава региона Александр Гусев оперативно подтвердил факт ликвидации угрозы.

    «Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что на всей территории области продолжает действовать режим опасности атаки с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские войска провели самую массовую атаку беспилотниками в 2026 году.

    В начале мая над Воронежской областью силы ПВО сбили 17 вражеских дронов.

    Днем ранее в этом же регионе из-за падения обломков пострадали 13 частных домов.

    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    17 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского

    Скачко связал дело против Елены Зеленской с «удушением» Владимира Зеленского

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Елена Зеленская может быть причастна к работе фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. Но итог потенциального уголовного дела против нее будет определяться в переговорах западных кураторов и противников Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось о завершении расследования против Елены Зеленской.

    «На Украине вполне вероятно начнут уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской – это продолжение процесса удушения ее мужа», – подтвердил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «На Украине говорят, что у Зеленского две любимых жены: Ермак и Елена. Поэтому все совершенно логично. Такое развитие событий означает лишь то, что его западные кураторы пока не могут договориться с его противниками. А сам Зеленский пытается поднять голову и придать себе субъектности», – пояснил собеседник.

    По словам эксперта, Елена Зеленская может быть причастна к работе ряда фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. «Не удивлюсь, если окажется, что она замешана и в других преступных схемах – вплоть до черной трансплантологии и торговли людьми», – отметил политолог.

    «Елена Зеленская не выглядит глупой женщиной. Возможно, она чего-то недопонимала в этих схемах. Но вряд ли она была совсем уж не в курсе своей причастности к тому, чем занимается ее муж и его ближайшие окружение», – считает эксперт.

    «Впрочем, сейчас от Елены совершенно ничего не зависит. Сценарий определит итог переговоров западных кураторов и противников Зеленского. Что касается его самого, то об имиджевых потерях не может идти и речи, поскольку у него нет никакого имиджа. Причем – даже в украинском истеблишменте, не говоря уже про европейский или американский», – добавил Скачко.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – сообщил собеседник агентства.

    По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.

    «Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь», – добавил он.

    В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить его под стражу.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник Мирошник отмечал, что Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом. Как указывал дипломат, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские антикоррупционные ведомства завершают расследование и планируют задержать супругу главы киевского режима Елену Зеленскую, сообщили в российских силовых структурах.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины готовятся задержать Елену Зеленскую, передает РИА «Новости». В российских силовых структурах уточнили, что расследование в отношении супруги главы киевского режима находится на завершающей стадии.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – рассказал собеседник агентства.

    По данным источника, эта информация известна Владимиру Зеленскому, который уже усилил охрану семьи и начал вести торги с западными партнерами. Украинские политтехнологи советуют ему публично развестись и заявить, что супруги не виделись с 2019 года. Сам политик оценивает ситуацию исключительно с позиции собственных имиджевых потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима возводил для супруги элитный особняк в качестве отступных при разводе.

    Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель допустила наличие голоса Елены Зеленской на секретных антикоррупционных аудиозаписях.

    Самому Владимиру Зеленскому после ухода с поста грозит уголовная ответственность по делу о коррупции.

    17 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов

    Эксперт Джерелиевский: Для защиты от БПЛА нужны аэростаты и мобильные пулеметчики

    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для лучшей защиты от атак БПЛА России можно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами, а также активнее применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России.

    «Главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. «Ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА», – детализировал собеседник.

    Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность Вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные кураторы хотят внести панику в российское общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

    «Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

    «Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзоры с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

    «Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами. Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

    Ранее ТАСС опубликовал результаты собственных расчетов, согласно которым украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году.

    В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома.

    В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в результате атаки на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в Путилкове, повредив несколько квартир, пострадавших нет.

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения дрона в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет.

    В Лобне осколочные ранения получила женщина. Кроме того, повреждены около пяти многоквартирных домов – в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, а также порядка 20 автомобилей. На базе местной школы № 6 организован пункт временного размещения.

    Как сообщили в Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.

    17 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Ночная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 17 мая, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в этом году.

    В ходе последней атаки было ликвидировано 556 беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Этот налет оказался наиболее масштабным за весь текущий год.

    Согласно данным Министерства обороны, предыдущий крупный удар произошел в ночь на седьмое мая. Тогда дежурные расчеты уничтожили 347 дронов.

    Весной фиксировались и другие интенсивные нападения. В частности, 25 марта силы противовоздушной обороны сбили 389 аппаратов, а десятого марта перехватили 337 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    Силами ПВО сбили один дрон ВСУ на подлете к Москве.

    17 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за минувшие сутки нанесли значительные потери украинским формированиям, суточные потери ВСУ превысили 1100 военных. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Согласно сводке, опубликованной Минобороны в MAX, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским механизированным, десантно-штурмовым бригадам и подразделениям теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала силы трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 180 человек, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по нескольким украинским бригадам в районах Донецкой народной республики, ликвидировав более 160 военнослужащих, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Центр» заняла выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери противника превысили 280 человек, было уничтожено четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, а также радиолокационная и радиоэлектронная станции.

    Подразделения «Восток» продолжили продвижение, нанеся удары по штурмовым и десантным бригадам ВСУ, уничтожив более 285 военнослужащих, две бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, бронемашину, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 164 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Суммарно с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 147 тыс. беспилотников, 29 тыс. танков и бронемашин, свыше 34 тыс. артиллерийских орудий и почти 62 тыс. единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.

    Днем ранее российские военные взяли под контроль харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    До этого бойцы группировки «Север» продвинулись вглубь приграничных территорий для формирования буферной зоны.

    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    17 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотника украинских войск на Московскую область погиб индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Посольство Индии в России сообщило о гибели своего гражданина в Подмосковье, передает ТАСС. Дипломатическое представительство опубликовало соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня», – указали в индийском посольстве. Представители дипмиссии уже посетили место происшествия.

    Сотрудники посольства встретились с пострадавшими рабочими в медицинском учреждении. Дипломаты выразили соболезнования в связи с трагедией и отметили, что совместно с руководством компании и местными властями работают над оказанием всей необходимой помощи раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион.

    В марте прошлого года помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о восемнадцати раненых при падении беспилотников в Подмосковье.

    Позже руководитель городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подтвердила смерть третьего пострадавшего от того удара.

    17 мая 2026, 19:58 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы развернули активное наступление на славянском направлении, расширяя зону контроля вблизи ключевых логистических узлов противника и освобождая новые населенные пункты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения начали бои непосредственно внутри населенного пункта Рай-Александровка, передает РИА «Новости». Это село в 17 километрах от Краматорска служит крупнейшим транспортным узлом противника. «Войска Вооруженных сил РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, недавнее взятие Николаевки открывает путь к Стенке и Ижевке, формируя восточный фланг для охвата Константиновки. В западной части этого города, служащего логистическим центром ВСУ, продолжаются ожесточенные бои у железнодорожного вокзала и промзоны.

    Одновременно противник терпит поражение в национальном парке «Святые горы», где армия РФ расширяет контроль у Татьяновки и Пришиба на пути к Святогорску. Также после освобождения Кривой Луки российские силы вышли к селу Пискуновка.

    Взятие Славянско-Краматорской агломерации лишит украинскую группировку в Донбассе ключевого центра снабжения. Это откроет российским войскам оперативный простор для дальнейшего наступления к Днепру и Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные боевые действия на славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки.

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка.

    Российские военные закрепились в селах Татьяновка и Пришиб.

    17 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, повредив крышу здания и несколько служебных автобусов.

    В результате атаки никто не пострадал, возгорания удалось избежать, сообщает пресс-служба ЗАЭС на платформе Мах. Помимо основного удара, на расположенном поблизости участке связи были выбиты стекла.

    Одновременно с артиллерийским обстрелом украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию «Радуга». Аппарат был успешно сбит в воздухе, детонации и разрушений не последовало, на месте продолжают работу специалисты.

    Несмотря на инциденты, Запорожская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не выявлено, все технологические параметры находятся под строгим контролем. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остается в пределах нормы.

    Объекты станции подвергаются ударам второй день подряд. Подобные действия создают серьезные риски для крупнейшей атомной станции Европы и абсолютно недопустимы с точки зрения ядерной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник упал рядом с первым энергоблоком Запорожской АЭС.

    Несколькими днями ранее в результате ударов дронов пострадали два сотрудника станции.

    В начале месяца беспилотный аппарат атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

    17 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Балицкий сообщил об отключениях света в Запорожской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области произошли новые перебои с подачей электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области», – заявил глава региона в «Максе».

    По его словам, несмотря на возникшие трудности, вся критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В настоящее время специалисты-энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электричества потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее удары украинских войск нарушили электроснабжение части территории Запорожской области. Массовые отключения электроэнергии также были зафиксированы на всей территории Херсонской области.

    18 мая 2026, 08:46 • Новости дня
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Высокая активность украинских войск была отмечена за минувшие выходные в районе Энергодара, а также на объектах, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила: «В целом за выходные отмечалась высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников.

    Ранее украинские войска около 20 раз за день атаковали Энергодар дронами.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.

    17 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Foreign Policy спрогнозировал «опасный» для Европы период в отношениях с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Окончание боевых действий на Украине ознаменует начало опасного этапа для европейских государств в отношениях с Россией, пишет журнал Foreign Policy.

    По мнению Foreign Policy, «конфликт может приблизиться к прекращению огня, пусть и временному, к концу этого года или в 2027 году». В связи с этим «европейские политики должны ясно понимать, что как только боевые действия на Украине прекратятся, Европа вступит в свой самый опасный период в отношениях с Россией», пишет издание.

    Военный потенциал европейских стран окажется на самом низком уровне по сравнению с российской мощью. Они столкнутся с армией, которая значительно увеличилась в размерах и получила почти пять лет реального боевого опыта, говорится в материале.

    Россия создала серьезные преимущества, к которым западные страны адаптируются слишком медленно. Европейским государствам потребуются годы, чтобы сократить это отставание, особенно в сфере дистанционного ведения боя и динамического целеуказания за линией фронта, пишет Foreign Policy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии у Европы желания восстанавливать прежние связи с Москвой. Страны Евросоюза открыто признавали невыгодность заключения мира на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России.

    17 мая 2026, 15:06 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских военных с освобождением Боровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 423-го гвардейского мотострелкового полка, сообщает Минобороны. Глава ведомства отметил успехи подразделения при освобождении населенного пункта Боровая Харьковской области.

    «Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед», – говорится в послании министра.

    В документе подчеркивается, что бойцы полка демонстрируют отвагу и успешно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Они уничтожают позиции противника и оттесняют его с занимаемых рубежей, делая серьезный шаг к достижению целей СВО. Белоусов выразил уверенность в дальнейших успехах военнослужащих и поблагодарил их за верность долгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области.

    В начале мая министр обороны направил поздравительную телеграмму бойцам по случаю взятия Мирополья.

    За минувшие сутки армия России уничтожила более тысячи военнослужащих противника на всех направлениях.

    18 мая 2026, 05:07 • Новости дня
    Welt: Киев ожидают последствия из-за налета на Москву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары украинских беспилотников по российской столице и Подмосковью неизбежно обернутся серьезными ответными мерами, пишут немецкие СМИ.

    «Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», – указало издание Welt, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая украинские беспилотники массово провели массовую атаку на Московский регион, погибли три человека.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил увеличить количество мобильных огневых групп для защиты от дронов.

    Суд не дал экс-замминистра обороны Иванову уйти на СВО
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Поток переселенцев в Россию по госпрограмме сократился
    Полиция Британии начала расследование из-за спящей охраны короля
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз
    Автолюбителям напомнили правила безопасности в жару

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

