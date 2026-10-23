За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.22 комментария
Украинская ТЭС прекратила работу из-за повреждений
Украинская ТЭС прекратила работу из-за повреждений оборудования после взрывов
Неназванная теплоэлектростанция на Украине прекратила выработку электроэнергии после повреждения оборудования в результате взрывов, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
«Станция прекратила производство электроэнергии. Существенно повреждено оборудование», – говорится в сообщении компании, которое передает ТАСС.
Название ТЭС и ее местоположение не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее одна из украинских теплоэлектростанций ДТЭК полностью прекратила генерацию электроэнергии из-за масштабных разрушений оборудования.
Также холдинг сообщил о повреждении оборудования на одной из своих ТЭС.
Кроме того, до этого энергетический объект компании в Киеве получил серьезные повреждения после пожара.