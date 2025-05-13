Завершены испытания аппаратов «Ионосфера-М»

Госкомиссия после испытаний разрешила принять в эксплуатацию систему «Ионозонд»

Tекст: Вера Басилая

Государственная комиссия рекомендовала принять в эксплуатацию космическую систему «Ионозонд», в состав которой входят аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2. Разработкой спутников занималась корпорация «ВНИИЭМ», входящая в структуру Роскосмоса, следует из сообщения в Telegram-канале Роскосмоса.

Система «Ионозонд» предназначена для получения оперативной информации о гелиогеофизической обстановке, которую также называют космической погодой. Основная задача комплекса – проводить непрерывный мониторинг космического пространства вокруг Земли для отслеживания процессов, происходящих в ионосфере.

Ранее «Роскосмос» объявил о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов. Миссии «Луна-26» и «Луна-30» войдут в программу для проведения дистанционных и контактных исследований.